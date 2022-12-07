İTO, gençlere "sen kod yazarsın, otomobil olur" diyecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) açıklamasına göre, SoftITo Projesi kapsamında ücretsiz verilecek online ve yüz yüze hibrit eğitimlerle, istihdam hedefli yeni nesil yazılım ekosistemi oluşturulacak.

Proje kapsamında her öğrenciye iki ay toplam 320 saat eğitim verilecek. Fiziki eğitimler Yeşilköy'deki İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılacak. Eğitimleri başarı ile tamamlayanların üçüncü ay ise şirketlerde staja başlamaları öngörülüyor.

Akademideki 7 eğitim modülü, "Frontend developer (ön yüz geliştiricisi)", "backend developer (arka plan geliştirmelerini yapan yazılımcı)", "veri analitiği", "embedded systems (gömülü sistemler)", "mobil uygulama", "oyun geliştirici" ve "bilişim güvenliği mimarı"ndan oluşacak. Proje yönetimi, yazılım dokümantasyon sistematiği, sürdürülebilirlik, etkili iletişim, kod güvenliği, bilişim etiği, siber güvenlik farkındalığı, bilişim hukuku ve adli bilişim eğitimleri ise zorunlu olacak.

SoftITo kapılarını "Frontend" ve "Mobile App. Developer" eğitimleri ile açacak. Eğitim başvuruları, ilk iki eğitim için 4 Ocak 2023 tarihine kadar "www.softito.com.tr" web sitesi aracılığı ile toplanacak. Ardından değerlendirme süreci ve mülakatlar ile katılımcı listeleri belirlenecek.

"SoftITo, dijital çağın mesleklerinin yaygınlaşmasında önemli bir araç olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, SoftITo ile Türkiye'de yazılım ve bilişim teknolojilerine ulaşmada yaşanan fırsat eşitsizliklerini azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

SoftITo projesi ile tüm ilgililere "yazmaya buradan başla" diye çağrıda bulunduklarını aktaran Avdagiç, "Biliyoruz ki, örneğin yeni nesil otomobillerde 150 milyon satır kod var. Yine bilgisayar oyunlarında ortalama 1,2 milyon satır kod, ortalama bir mobil uygulamada 100 bin satır kod var. Bir sosyal medyadaki kod sayısı ise 61 milyon satır.

SoftITo ile gençlere, 'sen kod yazarsın otomobil olur, sen yazarsın İHA olur, sen yazarsın arama motoru, telefon olur, sosyal medya olur, sen yazarsın mobil app, oyun, ticaret, siber güvenlik olur' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kariyer havuzu ile akademi mezunlarının iş dünyasına kazandırılmasını da planladıklarını ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Deloitte'un raporuna göre yazılım şirketlerinin oluşturduğu küresel sektör büyüklüğü 565 milyar dolar. Türkiye'nin yazılım ihracatı ise oyun sektörüyle birlikte 3 milyar dolara yakkaştı. SoftITo, dijital çağın mesleklerinin yaygınlaşmasında önemli bir araç olacak. Türkiye'nin yazılım sektöründeki küresel büyümeden hak ettiği payı almasında SoftITo’nun katkısı bulunsun istiyoruz.

İTO, ihracata yönelik çok sayıda proje yürütüyor. Bu kapsamda KOBİ'lerin dijitalleştirilmesi için Eşleşme, Erken Girişimci Geliştirme Merkezi Projesi, birçok sektöre yönelik UR-GE projeleri, İhracata İlk Adım ve fizibilite çalışmalarına başladığımız Uçtan Uca e-İhracat Merkezi projeleri var. SoftITo da bütün bu projeleri tamamlayacak bir eğitim imkanı sunacak. İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi'nin SoftITo Projesi'nin ortaya çıkmasında büyük emek ve gayretleri var. İTO Meclisi ve Meslek Komitesi üyelerine teşekkür ediyorum."