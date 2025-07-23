İzinsiz yabancı işçi çalıştıranların faturası ağırlaştı! Geri gönderme masraflarını işveren ödeyecek!

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre izinsiz çalışan yabancılarla ilgili sınır dışı sürecinde yapılan masrafların işverenlerden tahsil edilecek

Yönetmeliğe göre, izinsiz çalışan yabancıların geri gönderme süreçlerindeki konaklama, sağlık ve seyahat masrafları işveren tarafından karşılanacak.

İşveren ayrıca izinsiz çalışanın yanı sıra ailesinin de masraflarını ödeyecek.

İş verene 1 ay süre verildi, vergi dairesi devreye girecek

İl göç idaresi müdürlükleri, bu giderleri karşılamayan işverenlere yazılı tebligat yapacak.

Tebligatta, yabancı çalışanın yanı sıra eş ve çocukları için yapılan ancak tahsil edilemeyen tüm masrafların, bir ay içinde ilgili muhasebe birimine ödenmesi istenecek.

Bu tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde, tahsili istenen tutar vergi yoluyla tahsil edilecek. Tahsili istenilen tutar il göç idaresi müdürlüğü tarafından işveren veya işveren vekilinin gelir ya da kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne gönderilecek.

Masraf tutarı her yıl belirlenecek

Geri gönderme merkezinde kalan yabancılar için günlük konaklama maliyeti ise her mali yılbaşında Göç İdaresi Başkanlığı tarafından sabit bir tutar olarak belirlenecek.

Öte yandan, işverenden tahsil edilecek toplam miktar, en fazla üç ay süresince yapılan harcamalarla sınırlı olacak.