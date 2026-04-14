İzmir, sağlıkta küresel lig stratejisini belirledi

İzmir Ticaret Odası öncülüğünde hazırlanan 26 maddelik manifesto, İzmir’in sağlık turizminde güçlü bir uluslararası destinasyon olması için ulaşım, dijitalleşme, ihtisaslaşma ve entegre yatırım modelini odağına aldı. Manifesto ile İzmir’in sağlık turizminde küresel lige taşınması hedefleniyor.

Sağlık ve turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm pay­daşların katılımıyla İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen Sağlık Turizmi Ege Bölge Toplan­tısı’nın ardından ortaya çıkan 26 maddelik “Sağlık Turizmi Ma­nifestosu” kamuoyuyla paylaşıl­dı. Her biri alanında uzman isim­lerin katıldığı Paneller ve 5 konu başlığının tüm detaylarıyla tartı­şıldığı çalıştayda konuşulan ko­nuların net bir özetini sunan ma­nifestoda, İzmir’in sağlık turiz­minde istenilen noktaya gelmesi için yapılması gerekenler net bir şekilde ortaya konuldu.

Özgener: Önemli olan somut adımlar atabilmek

Ortaya çıkan yol haritasını de­ğerlendiren İzmir Ticaret Oda­sı Yönetim Kurulu Başkanı Mah­mut Özgener, “İzmir Ticaret Oda­sı olarak kentimize katma değer sağlayacağına inandığımız ko­nularda tüm paydaşlarımızla bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda çatı kuruluşumuz Tür­kiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğiyle sağlık turizmi alanında çok verimli bir toplantıya imza at­maktan memnuniyet duyuyoruz. Elbette tüm kurumlarla bir araya gelmek tek başına bir çözüm de­ğil. Toplantıların ardından orta­ya ‘somut sonuçlar’ koymak önem arz ediyor. Bu konuda fikir yürü­ten tüm uzmanların katkılarıy­la hazırlanan bu manifesto, tüm kurumların dikkatini vermesi ha­linde kentimizin hızlı bir şekilde dünya ligine çıkacağını gösteri­yor” dedi.

Özkardeş: Hedefimiz bu manifestoyu güncel tutmak

Sağlık Turizmi Manifesto­su’nun tüm paydaşlarla paylaşı­lacağını ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ah­met Oğuz Özkardeş ise, “Uzun sü­redir üzerinde çalıştığımız, her platformda ifade ettiğimiz konu­ların, sağlık turizmi alanında İz­mir’de söz sahibi olan çok kıymet­li isimlerle birlikte ele alınmasını çok önemsiyoruz. Toplantımızın her bölümünde çok kıymetli fikir­ler ve çözüm önerileri ortaya kon­du. Bundan sonraki hedefimiz, kı­lavuz niteliğindeki bu manifes­toyu güncel bilgiler ve gelişmeler doğrultusunda güncellemek ve daha işlevsel hale getirmek. Önü­müzde net bir harita olması İz­mir’in sağlık turizmi alanında güçlü bir destinasyon olarak ko­numlanmasına katkı sunacaktır” diye konuştu.

İzmir sağlık turizmi stratejik manifestosu

26 maddeden oluşan manifes­toda kentin rekabet gücünün ar­tırılması için özellikle doğrudan uluslararası uçuşların artırılma­sı ve hava ulaşımının güçlendiril­mesi öncelikli başlıklar arasında yer aldı. Sağlık turizmi faaliyet­lerinde hedef pazar odaklı stra­tejilere geçilmesi gerektiği ifade edilirken, Afrika, İskandinav ül­keleri, Körfez ve Okyanusya gibi bölgelere yönelik özel politikala­rın geliştirilmesi önerildi.

Dijitalleşmenin sektörde belir­leyici rol oynayacağına dikkat çe­kilen manifestoda, tüm paydaş­ları kapsayan entegre bir dijital platform kurulması ve hasta yol­culuğunun baştan sona dijital ola­rak yönetilmesi gerektiği kayde­dildi. Bununla birlikte veri temelli yönetim anlayışının yeniden te­sis edilmesi, ortak veri toplama ve analiz sistemlerinin kamu-ö­zel iş birliğiyle hayata geçirilme­si gerektiği ifade edildi. Tanıtım süreçlerinde doğru, şeffaf ve etik iletişimin esas alınması, yanıltıcı pazarlama uygulamalarının önü­ne geçilmesi ve dezenformasyon­la mücadelede yapay zeka destek­li sistemlerin kullanılması da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Manifestoda insan kaynağı ve hizmet kalitesine yönelik ola­rak standart eğitim ve sertifikas­yon sistemlerinin oluşturulması, özellikle yabancı dil yeterliliğinin ölçülebilir hale getirilmesi gerek­tiği vurgulandı. Hasta deneyimi­nin sürecin merkezine alınması, ülkeye girişten tedavi sonrası sü­rece kadar kesintisiz ve güven­li bir hizmet modelinin oluştu­rulması gerektiği ifade edilirken, aracı kuruluşların rolünün ye­niden tanımlanması ve sistem içindeki konumlarının netleşti­rilmesi önerildi. Fiyatlandırma politikalarının standartlara bağ­lanması ve denetim mekanizma­larının güçlendirilmesiyle sürdü­rülebilir rekabet ortamının sağ­lanması gerektiği de belirtildi.

Sağlık turizminde risk yöneti­mi başlığı altında komplikasyon süreçlerinin sistematik şekilde ele alınması ve komplikasyon si­gortası modellerinin geliştirilme­si gerektiği vurgulanırken, sağ­lık turizmi sigortasının kapsamı­nın genişletilmesi ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getiril­mesi gerektiği ifade edildi. Olağa­nüstü durumlarda ise tedavi süre­cine ilişkin tüm koordinasyonun sağlık kuruluşu ve hekim tarafın­dan kesintisiz yürütülmesi temel ilke olarak öne çıktı.

“Kümelenme modeli hayata geçmeli”

Altyapı ve yatırım başlığın­da İzmir’de entegre sağlık kam­püsleri ve kümelenme modelinin hayata geçirilmesi gerektiği be­lirtilirken, sağlık, konaklama ve sosyal donatıların aynı yapı için­de planlanmasının önemine dik­kat çekildi. Bu kapsamda İnciraltı bölgesinin önemli bir fırsat sun­duğu ifade edilirken, sağlık kam­püslerinin erişilebilir, çevresel sürdürülebilirliği gözeten ve has­ta deneyimini önceleyen alanlar­da konumlandırılması gerektiği kaydedildi.

“Sağlıklı yaşlanma stratejik öncelik olarak belirlenmeli”

İzmir’in güçlü olduğu estetik cerrahi, diş sağlığı, göz, saç ekimi, geriatri, termal ve longevity gibi alanlarda ihtisaslaşma önerilir­ken, sağlıklı yaşlanma ve longe­vity alanlarının stratejik öncelik olarak belirlenmesi gerektiği vur­gulandı. Termal turizm potansi­yelinin bilimsel altyapıyla destek­lenerek sağlık turizmine entegre edilmesi ve mevcut kaynakların daha etkin kullanılması gerektiği ifade edilirken, yaşlı turizmi kap­samında yaşam köyleri ve entegre bakım modellerinin geliştirilme­si önerildi.

Yatırımların hızlandırılması için İzmir Kalkınma Ajansı baş­ta olmak üzere ilgili kurumların teşvik ve finansman mekanizma­larını devreye alması gerektiği be­lirtilirken, meslek odaları ve sek­tör kuruluşlarının bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını artır­ması gerektiği kaydedildi. Ayrıca çalıştay ve toplantıların sürekli­lik kazanması, sektörde kurumsal temsilin güçlendirilmesi ve böl­gesel yapılanmanın desteklen­mesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: DÜNYA - İZMİR
