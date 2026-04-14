İzmir, sağlıkta küresel lig stratejisini belirledi

Sağlık ve turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm pay­daşların katılımıyla İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen Sağlık Turizmi Ege Bölge Toplan­tısı’nın ardından ortaya çıkan 26 maddelik “Sağlık Turizmi Ma­nifestosu” kamuoyuyla paylaşıl­dı. Her biri alanında uzman isim­lerin katıldığı Paneller ve 5 konu başlığının tüm detaylarıyla tartı­şıldığı çalıştayda konuşulan ko­nuların net bir özetini sunan ma­nifestoda, İzmir’in sağlık turiz­minde istenilen noktaya gelmesi için yapılması gerekenler net bir şekilde ortaya konuldu.

Özgener: Önemli olan somut adımlar atabilmek

Ortaya çıkan yol haritasını de­ğerlendiren İzmir Ticaret Oda­sı Yönetim Kurulu Başkanı Mah­mut Özgener, “İzmir Ticaret Oda­sı olarak kentimize katma değer sağlayacağına inandığımız ko­nularda tüm paydaşlarımızla bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda çatı kuruluşumuz Tür­kiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğiyle sağlık turizmi alanında çok verimli bir toplantıya imza at­maktan memnuniyet duyuyoruz. Elbette tüm kurumlarla bir araya gelmek tek başına bir çözüm de­ğil. Toplantıların ardından orta­ya ‘somut sonuçlar’ koymak önem arz ediyor. Bu konuda fikir yürü­ten tüm uzmanların katkılarıy­la hazırlanan bu manifesto, tüm kurumların dikkatini vermesi ha­linde kentimizin hızlı bir şekilde dünya ligine çıkacağını gösteri­yor” dedi.

Özkardeş: Hedefimiz bu manifestoyu güncel tutmak

Sağlık Turizmi Manifesto­su’nun tüm paydaşlarla paylaşı­lacağını ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ah­met Oğuz Özkardeş ise, “Uzun sü­redir üzerinde çalıştığımız, her platformda ifade ettiğimiz konu­ların, sağlık turizmi alanında İz­mir’de söz sahibi olan çok kıymet­li isimlerle birlikte ele alınmasını çok önemsiyoruz. Toplantımızın her bölümünde çok kıymetli fikir­ler ve çözüm önerileri ortaya kon­du. Bundan sonraki hedefimiz, kı­lavuz niteliğindeki bu manifes­toyu güncel bilgiler ve gelişmeler doğrultusunda güncellemek ve daha işlevsel hale getirmek. Önü­müzde net bir harita olması İz­mir’in sağlık turizmi alanında güçlü bir destinasyon olarak ko­numlanmasına katkı sunacaktır” diye konuştu.

İzmir sağlık turizmi stratejik manifestosu

26 maddeden oluşan manifes­toda kentin rekabet gücünün ar­tırılması için özellikle doğrudan uluslararası uçuşların artırılma­sı ve hava ulaşımının güçlendiril­mesi öncelikli başlıklar arasında yer aldı. Sağlık turizmi faaliyet­lerinde hedef pazar odaklı stra­tejilere geçilmesi gerektiği ifade edilirken, Afrika, İskandinav ül­keleri, Körfez ve Okyanusya gibi bölgelere yönelik özel politikala­rın geliştirilmesi önerildi.

Dijitalleşmenin sektörde belir­leyici rol oynayacağına dikkat çe­kilen manifestoda, tüm paydaş­ları kapsayan entegre bir dijital platform kurulması ve hasta yol­culuğunun baştan sona dijital ola­rak yönetilmesi gerektiği kayde­dildi. Bununla birlikte veri temelli yönetim anlayışının yeniden te­sis edilmesi, ortak veri toplama ve analiz sistemlerinin kamu-ö­zel iş birliğiyle hayata geçirilme­si gerektiği ifade edildi. Tanıtım süreçlerinde doğru, şeffaf ve etik iletişimin esas alınması, yanıltıcı pazarlama uygulamalarının önü­ne geçilmesi ve dezenformasyon­la mücadelede yapay zeka destek­li sistemlerin kullanılması da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Manifestoda insan kaynağı ve hizmet kalitesine yönelik ola­rak standart eğitim ve sertifikas­yon sistemlerinin oluşturulması, özellikle yabancı dil yeterliliğinin ölçülebilir hale getirilmesi gerek­tiği vurgulandı. Hasta deneyimi­nin sürecin merkezine alınması, ülkeye girişten tedavi sonrası sü­rece kadar kesintisiz ve güven­li bir hizmet modelinin oluştu­rulması gerektiği ifade edilirken, aracı kuruluşların rolünün ye­niden tanımlanması ve sistem içindeki konumlarının netleşti­rilmesi önerildi. Fiyatlandırma politikalarının standartlara bağ­lanması ve denetim mekanizma­larının güçlendirilmesiyle sürdü­rülebilir rekabet ortamının sağ­lanması gerektiği de belirtildi.

Sağlık turizminde risk yöneti­mi başlığı altında komplikasyon süreçlerinin sistematik şekilde ele alınması ve komplikasyon si­gortası modellerinin geliştirilme­si gerektiği vurgulanırken, sağ­lık turizmi sigortasının kapsamı­nın genişletilmesi ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getiril­mesi gerektiği ifade edildi. Olağa­nüstü durumlarda ise tedavi süre­cine ilişkin tüm koordinasyonun sağlık kuruluşu ve hekim tarafın­dan kesintisiz yürütülmesi temel ilke olarak öne çıktı.

“Kümelenme modeli hayata geçmeli”

Altyapı ve yatırım başlığın­da İzmir’de entegre sağlık kam­püsleri ve kümelenme modelinin hayata geçirilmesi gerektiği be­lirtilirken, sağlık, konaklama ve sosyal donatıların aynı yapı için­de planlanmasının önemine dik­kat çekildi. Bu kapsamda İnciraltı bölgesinin önemli bir fırsat sun­duğu ifade edilirken, sağlık kam­püslerinin erişilebilir, çevresel sürdürülebilirliği gözeten ve has­ta deneyimini önceleyen alanlar­da konumlandırılması gerektiği kaydedildi.

“Sağlıklı yaşlanma stratejik öncelik olarak belirlenmeli”

İzmir’in güçlü olduğu estetik cerrahi, diş sağlığı, göz, saç ekimi, geriatri, termal ve longevity gibi alanlarda ihtisaslaşma önerilir­ken, sağlıklı yaşlanma ve longe­vity alanlarının stratejik öncelik olarak belirlenmesi gerektiği vur­gulandı. Termal turizm potansi­yelinin bilimsel altyapıyla destek­lenerek sağlık turizmine entegre edilmesi ve mevcut kaynakların daha etkin kullanılması gerektiği ifade edilirken, yaşlı turizmi kap­samında yaşam köyleri ve entegre bakım modellerinin geliştirilme­si önerildi.

Yatırımların hızlandırılması için İzmir Kalkınma Ajansı baş­ta olmak üzere ilgili kurumların teşvik ve finansman mekanizma­larını devreye alması gerektiği be­lirtilirken, meslek odaları ve sek­tör kuruluşlarının bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını artır­ması gerektiği kaydedildi. Ayrıca çalıştay ve toplantıların sürekli­lik kazanması, sektörde kurumsal temsilin güçlendirilmesi ve böl­gesel yapılanmanın desteklen­mesi gerektiği ifade edildi.