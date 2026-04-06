İzmirli sanayiciler stratejik mutabakat imzaladı

Çin/Şanghay İşbirliği Örgütü Yerel Ekonomik ve Ticari İşbir­liği Bölgesi (SCODA) İdari Komi­tesi ile ESBAŞ ve BASBAŞ ara­sında imzalanan mutabakat me­tinleri sayesinde, her iki serbest bölge, Çin’in yanı sıra SCODA’nın yapısı gereği; Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve İran gibi ülkelerle yürütülen ti­cari ve lojistik projelerle bağlantı kurabilecek. Bu durum, özellikle Orta Asya ve Avrasya pazarlarına aracısız ve daha düşük maliyetli giriş imkânı anlamına geliyor.

Her iki serbest bölgeyi kuran ve işleten şirketler olan ESBAŞ ve BASBAŞ’ın Yönetim Kurulu Baş­kan Vekili ve CEO’su Dr. Faruk Güler, SCODA ile imzaladıkları işbirliği mutabakatının, alterna­tif ticaret koridorlarının güçlen­dirilmesi ve Asya–Avrupa hattın­da daha dirençli bir ekonomik ağ oluşturulması açısından stratejik bir adım niteliği taşıdığını aktar­dı. Dr. Faruk Güler, SCODA iş bir­liğinin Ege Serbest Bölgesi ile Ba­tı Anadolu Serbest Bölgesini Çin için Avrasya genelinde inovasyon ve kalkınma yatırımları için güç­lü merkezlerden biri haline getir­diğini kaydetti.