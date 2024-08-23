Jackson Hole'dan bildirdi! Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi mesajı: Ayarlamanın zamanı...

Aralarında TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın da bulunduğu dünyanın önde gelen merkez bankacıları dün başlayan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda bir araya geldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, sempozyumun ikinci gününde ekonomi gündemi ve Fed'in gelecekteki muhtemel politika faizi adımlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Powell, buradaki açıklamalarında "Para politikası için ayarlama zamanı geldi. Önümüzdeki veriler faiz indiriminin hızını ve miktarını belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Powell'ın konuşmasında öne başlıklar şöyle:

* Enflasyon beklentileri daha az çıpalanmış durumda, bunu başardık. Enflasyon şu an amacımıza daha yakın. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

"Enflasyonda yukarı yönlü riskler azaldı"

* Enflasyonda yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttı.

* Enflasyon önemli ölçüde düştü, artık hedefe çok daha yakınız. Enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir yolda olduğundan eminim.

"Faiz indirimlerinin hızı verilere bağlı"

* Politikayı ayarlama zamanı geldi. Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı verilere, görünüme ve risk dengesine bağlı olacak.

* Parasal politikamız dezenflasyon için önemli rol oynadı. Enflasyon baskısını önlemek için aldığmıız önlemler devam etti. Enflasyonun yeniden dengeleneceğini öngördük ve beklentilerimiz bu amaç etrafında şekillendi.

* Fiyat istikrarı yolunda daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir işgücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.