Aston Martin’in zararı beklentiyi aştı

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James Bond’un kullandığı otomobillerle dünya çapında ün kazanan Aston Martin’in (AML) ikinci çeyrek düzeltilmiş faaliyet zararı 52 milyon sterlin oldu. Piyasa, şirketin 45 milyon sterlin zarar açıklamasını bekliyordu.

Zarar geçen yılın aynı dönemindeki 57 milyon sterline göre yüzde 9 azaldı. Ancak beklentinin aşılması, satışlardaki toparlanmanın finansman ve faaliyet giderlerini henüz bütünüyle karşılayamadığını gösterdi.

Satışlar yüzde 62 büyüdü

Aston Martin’in ikinci çeyrek geliri yüzde 62 artışla 358,2 milyon sterline ulaştı. Brüt kâr yüzde 93 yükselerek 118,6 milyon sterline, brüt kâr marjı ise yüzde 27,8’den yüzde 33,1’e çıktı.

Şirketin ikinci çeyrekteki toptan araç satışı yüzde 43 artarak 1.392’ye yükseldi. Spor ve grand tourer sınıfındaki satışlar yüzde 35, SUV satışları yüzde 23 arttı.

İlk altı aylık gelir yüzde 38 artışla 628,6 milyon sterlin olurken brüt kâr yüzde 68 yükselerek 212,5 milyon sterline çıktı. Altı aylık brüt kâr marjı da yüzde 27,9’dan yüzde 33,8’e ulaştı.

Borç 1,54 milyar sterline çıktı

Operasyonel göstergelerdeki iyileşmeye rağmen finansman maliyetleri Aston Martin üzerindeki baskıyı artırdı. Şirketin ilk yarıdaki vergi öncesi zararı 140,8 milyon sterlinden 154,2 milyon sterline yükseldi.

Düzeltilmiş vergi öncesi zarar ise 130,1 milyon sterlinden 207,4 milyon sterline çıktı. Net finansman giderinin 6,1 milyon sterlinden 97,7 milyon sterline yükselmesi, iki zarar göstergesi arasındaki farklılaşmada belirleyici oldu.

Aston Martin’in net borcu haziran sonunda 1,54 milyar sterline ulaştı. Şirketin nakit ve kullanılabilir kredi olanaklarından oluşan likiditesi aynı tarihte 145,2 milyon sterlin seviyesinde kaldı.

Finansmana 550 milyon sterlin

Aston Martin, bilançosunu ve likiditesini güçlendirmek amacıyla temmuz ayında 550 milyon sterlinlik yeni borç finansmanı sağladı. Paket, HPS Investment Partners tarafından yönetilen fonların öncülüğünde oluşturuldu.

Finansman, 450 milyon sterlinlik kıdemli teminatlı vadeli kredi ile ihtiyaç halinde kullanılabilecek 100 milyon sterlinlik ek krediden oluşuyor. Kredinin vadesi Temmuz 2031 olarak belirlendi.

Yeni finansmanın ilk yarı sonundaki rakamlara uygulanması halinde şirketin likiditesi yaklaşık 340 milyon sterline yükseliyor. Aston Martin’in yıllık net nakit faiz gideri beklentisi ise 150 milyon sterlinden yaklaşık 160 milyon sterline çıkarıldı.

Valhalla dönüşümün merkezinde

Aston Martin, ilk yarıda 220’den fazla Valhalla teslim etti. Özel üretim modellerin toplam teslimatı 225’e ulaşırken şirket, yılın tamamında yaklaşık 500 Valhalla teslim etmeyi planlıyor.

Yüksek fiyatlı Valhalla satışları, araç başına ortalama gelirin ilk yarıda yüzde 17 artarak 241 bin sterline ulaşmasını sağladı. Şirket, yılın ikinci yarısında özel üretim otomobillerin katkısının daha da güçleneceğini öngörüyor.

Aston Martin, 2026’da toplam toptan satışlarının geçen yılki 5 bin 448 adet düzeyine yakın kalacağı tahminini değiştirmedi. Brüt kâr marjının yüzde 30’ların üst bölümüne çıkması ve düzeltilmiş faaliyet marjının başa baş noktasına yaklaşması bekleniyor.

Tarife ve İran riski izleniyor

ABD’nin İngiltere’de üretilen otomobillere uyguladığı kota sistemi, Aston Martin’in sevkiyat planlamasını zorlaştırıyor. İngiliz otomobilleri yıllık 100 bin adetlik kota içinde yüzde 10, bu sınırın üzerinde ise yüzde 27,5 gümrük vergisiyle karşılaşıyor.

Çin’in ultra lüks otomobillere yönelik vergilerindeki değişiklikler de şirketin önemli pazarlarından birindeki talebi baskılayabilecek unsurlar arasında bulunuyor.

Aston Martin, İran’daki savaşın ilk yarıda faaliyetleri üzerinde sınırlı doğrudan etki yarattığını bildirdi. Şirket; enerji fiyatları, tedarik zinciri, müşteri güveni ve Orta Doğu’daki lüks otomobil talebi üzerindeki olası sonuçları izlemeyi sürdürecek.