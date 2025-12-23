Japonya 1.2 milyon yabancı işçi alacak, sadece 19 sektörü kapsayacak...

Japonya hükümeti, iş gücü yetersizliğini hafifletmek amacıyla ana çalışma göçü programları kapsamında kabul edilecek yabancı işçi sayısını 2028 mali yılına kadar yaklaşık 1,2 milyon olarak belirlemeyi planlıyor.

Uzmanlar kuruluna sunulan bu kapsamlı düzenleme, mevcut Belirli Vasıflı İşçi (SSW) Tip 1 programı ile 2027’de yürürlüğe girecek yeni bir ikamet statüsünü birleştiriyor.

“Beceri Gelişimi için İstihdam (ESD)” olarak adlandırılan yeni statü, hâlihazırda uygulanan Teknik Stajyer Eğitim Programı’nın yerini alacak. Bu yeni modelle birlikte eğitim ve istihdam odaklı daha yapılandırılmış bir göç sistemi hedefleniyor.

Dijitalleşme ve yerli iş gücü etkisi

Yetkililer, kontenjan hesaplamalarında 2028 sonundaki tahmini iş gücü açığını esas aldı. Dijitalleşme ve otomasyonun bazı sektörlerde iş gücü ihtiyacını azaltacağı, ayrıca kadınlar ve yaşlıların iş gücüne katılımındaki artışın da yabancı işçi ihtiyacını kısmen dengeleyeceği vurgulandı.

Sadece kritik sektörlere izin

Yeni sistem Mart 2027’de başlayacak ve 2028 mali yılı sonuna kadar iki yıllık bir üst sınırla işleyecek. Sadece bu düzenlemelerden sonra hâlâ ciddi iş gücü açığı bulunan sektörlerin yabancı işçi kabulüne izin verilecek.