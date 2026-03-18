Japonya ihracatında hız kesildi: Çin ve ABD’ye satışlar geriledi

Japonya’nın ihracatı, Şubat ayında yıllık bazda yüzde 4,2 artış gösterdi. Ancak bu yükseliş, Ocak ayında görülen ve üç yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaşılan güçlü performansın ardından ivme kaybına işaret etti.

Önceki aya göre zayıf kaldı

Veri, ekonomistlerin yüzde 1,6’lık artış beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, bir önceki ay kaydedilen yüzde 16,8’lik sert yükselişin belirgin şekilde altında kaldı.

Çin ve ABD’ye ihracatta düşüş

Ülkenin en büyük ticaret partneri olan Çin ana karasına yapılan ihracat yüzde 10,9 gerilerken, ABD’ye yönelik sevkiyatlarda da yüzde 8’lik düşüş kaydedildi. Japonya’nın ABD’ye en fazla sattığı ürün olan otomobillerde ise ihracat değeri yüzde 14,8 azaldı.

ABD soruşturmaları risk oluşturuyor

ABD’nin, ek gümrük vergilerinin yeniden devreye girmesine zemin hazırlayabilecek 301. Madde soruşturmalarını başlatmasının ardından, Tokyo’nun Washington’a ihracatında daha fazla zayıflama yaşanabileceği öngörülüyor. Süreç, Trump’ın “karşılıklılık esaslı” tarifelerinin Şubat ayında Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından gündeme geldi.