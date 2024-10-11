Japonya, LNG rezervlerini artırma planını açıkladı
Japonya, enerji güvenliğini sağlama amacıyla LNG rezervlerini artırmayı planlıyor. LNG alımlarını yılda 3 kargodan 12 kargoya çıkarmayı planlayan Japonya, bu hamle ile acil durumlar için daha fazla hazırlıklı olmayı hedefliyor.
Japonya, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) acil durum rezervlerini genişletmek amacıyla yıllık kargo alımlarını artırmayı planlıyor.
Sanayi Bakanlığı'ndan bir yetkili, Japonya'nın beklenmedik arz şoklarına karşı yılda en az 12 LNG kargosu satın almayı hedeflediğini belirtti. Japonya, şu anda yıllık 0,21 milyon ton olan LNG alımını 0,84 milyon tona çıkarmayı düşünüyor.
Bu adım, enerji güvenliği sağlama çabalarının bir parçası olarak atılıyor ve JERA gibi büyük elektrik üreticileri de bu süreçte aktif rol oynuyor.