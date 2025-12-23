Japonya’da yeni mezunlara üst üste zam! Başlangıç maaşı 370 bin yene çıktı

Japonya merkezli perakende giyim markası Uniqlo'nun sahibi Fast Retailing, grup bünyesindeki markalarda işe alınacak yeni çalışanların başlangıç maaşlarının artırıldığını duyurdu.

Yeni mezun çalışanlar için başlangıç maaşını 330 bin (90 bin 500 TL) yenden 370 bin yene (102 bin TL)yükseltti. Böylece şirket, yetenekli gençleri bünyesine katmak için maaş politikasında bir kez daha yukarı yönlü adım atmış oldu.

Bu bahar döneminde GU, PLST ve Link Theory markalarıyla birlikte yaklaşık 480 yeni mezun istihdam edilmesi planlanıyor.

40 bin yenlik maaş artışı, genellikle yurt dışı görevlendirmeleri de içeren yönetici adayı programlarına alınan çalışanları kapsıyor.

2020’den bu yana dördüncü artış

Yönetici adayı pozisyonlarındaki çalışanlar, 2020’den bu yana dördüncü kez maaş artışı almış oldu. Son altı yılda bu grubun maaşları toplamda 160 bin yen (43 bin 900 TL) yükseldi.

Primler dâhil yıllık gelirlerinin yaklaşık 5,9 milyon yen (1 milyon 617 bin TL) olması bekleniyor. Bu da mevcut seviyeye göre yüzde 12’lik bir artış anlamına geliyor.

280 bin yene çıkarıldı

Görev nedeniyle şehir ya da ülke değiştirmesi gerekmeyen pozisyonlarda işe başlayan çalışanların maaşı da artırıldı. Bu grupta başlangıç ücreti 255 bin yenden (69 bin 900 TL) 280 bin yene (76 bin 800 TL) çıkarıldı.