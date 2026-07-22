Japonya’nın ihracat kazancını petrol faturası sildi

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Japonya’nın ihracatı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 arttı. Yapay zekâ yatırımları, veri merkezi talebi ve hibrit araç satışları dış satımı destekledi.

İthalatın yüzde 25,4 artarak rekor seviyeye çıkması ise ihracattaki kazancı gölgede bıraktı. Ülke, piyasanın 120 milyar yenlik açık beklentisine karşılık 406,9 milyar yen dış ticaret açığı verdi.

İthalat rekor seviyeye çıktı

Japonya’nın haziran ayındaki ithalatı 11,3 trilyon yene ulaştı. Yıllık artış yüzde 25,4 olurken piyasa beklentisi yüzde 21 seviyesinde bulunuyordu.

İthalattaki büyüme Kasım 2022’den bu yana en yüksek hız olarak kaydedildi. Zayıf yen, enerji ve ham madde alımlarının yerel para cinsinden maliyetini yükseltti.

Petrol hacmi düştü, fatura arttı

Japonya’nın ham petrol ithalat miktarı haziranda yıllık yüzde 13,7 geriledi. Buna karşın petrol için ödenen tutar yüzde 59,3 arttı.

Yen cinsinden petrol birim maliyeti rekor seviyeye çıktı. Orta Doğu’daki çatışmalar, deniz taşımacılığındaki riskler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş ithalat faturasını büyüttü.

Japonya, tedarik riskini azaltmak amacıyla ABD ve Rusya’dan petrol alımlarını artırdı. Orta Doğu’dan yapılan alımlardaki düşüş ise önceki aylara göre yavaşladı.

Yapay zekâ ihracatı taşıdı

Haziran ihracatındaki yüzde 19,3’lük artış, ekonomistlerin yüzde 18,6’lık tahminini aştı. İhracat mayıs ayında yüzde 16,8 yükselmişti.

Yapay zekâ bağlantılı veri merkezi yatırımları, yarı iletken ekipmanları ve teknoloji ürünlerine yönelik talebi destekledi. Zayıf yen de Japon ürünlerinin yurt dışındaki fiyat rekabetini artırdı.

ABD’ye yapılan ihracat yüzde 13 yükseldi. Yüksek benzin fiyatları nedeniyle yakıt tasarruflu hibrit araçlara yönelen Amerikalı tüketiciler, Japon otomobil ihracatını destekledi.

Yen 163 seviyesini aştı

Dolar/yen kuru dış ticaret verilerinin açıklandığı saatlerde 163 seviyesinin üzerine çıktı. Yen, dolar karşısında 1986’dan bu yana en düşük düzeyine geriledi.

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, doların güvenli liman talebi ve petrol fiyatlarındaki artış yen üzerindeki baskıyı güçlendirdi. Japonya ile diğer büyük ekonomiler arasındaki faiz farkı da döviz piyasasındaki yönü belirlemeyi sürdürüyor.

Zayıf yen ihracatçıların gelirlerini desteklese de enerji, gıda ve ham madde ithalatını pahalılaştırıyor. Kurun enflasyon üzerindeki etkisi, hükümet ile Japonya Merkez Bankası üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bakan müdahale mesajını yineledi

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, dolar/yen kurunun 163 seviyesini aşmasının ardından belirli bir kur seviyesi hakkında yorum yapmadı.

Katayama, hükümetin tutumunun değişmediğini belirterek ihtiyaç oluşması halinde döviz piyasasında her an uygun ve kararlı adım atılabileceğini söyledi. Açıklama, piyasada yeni bir yen alım müdahalesi ihtimalini gündeme taşıdı.

Japonya, yenin dolar karşısında 160 seviyesinin üzerine çıktığı nisan ve mayıs aylarında döviz piyasasına müdahale etmişti. Söz konusu dönemde yen alımı için yaklaşık 11,7 trilyon yen kullanıldı.

X hesabında aynı çizgi

Katayama’nın 22 Temmuz’daki açıklaması Maliye Bakanlığı’nda gazetecilere yapıldı. Bakanın resmî X hesabında doğrulanabilen kur müdahalesi paylaşımı ise 2 Haziran tarihini taşıyor.

Katayama, söz konusu paylaşımda Reuters’ın yenin değer kaybına karşı gerektiğinde her an uygun yanıt verilebileceğini aktaran haberini yayımladı. Son açıklama, X hesabında daha önce görünür kıldığı müdahale çizgisinin sürdüğünü gösterdi.

Hükümetin müdahale mesajlarını sosyal medya üzerinden de yayması, açıklamaların yalnızca profesyonel döviz piyasalarına değil Japon kamuoyuna da ulaştırılmasını sağlıyor.

BOJ için politika sıkışması

Japonya Merkez Bankası’nın gelecek haftaki toplantıda politika faizini değiştirmemesi bekleniyor. Bankanın buna karşılık para politikasında sıkılaşma eğilimini koruyacağı tahmin ediliyor.

Yüksek enerji maliyetleri ve zayıf yen enflasyonu yukarı iterken ekonomik büyümenin kırılgan kalması Bankanın karar alanını daraltıyor. Faiz artışı yen üzerindeki baskıyı azaltabilir ancak borçlanma maliyetlerini ve iç talep üzerindeki yükü artırabilir.

Yapay zekâ talebinin ihracatı desteklemesi büyüme tarafında tampon oluşturuyor. Petrol faturasındaki artışın kalıcı hale gelmesi ise şirketlerin maliyetlerine ve tüketici fiyatlarına daha güçlü yansıyabilir.

Piyasanın izleyeceği takvim

Piyasalar Japonya Merkez Bankası’nın gelecek hafta yapacağı toplantıyı, dolar/yen kurundaki 163 çevresindeki hareketi ve hükümetten gelecek yeni müdahale sinyallerini izleyecek.

Maliye Bakanlığı’nın döviz piyasası işlemlerine ilişkin açıklamaları, müdahale olup olmadığının anlaşılması açısından belirleyici olacak. Petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı’ndaki taşımacılık koşulları da Japonya’nın ithalat maliyetleri üzerinde etkili olacak.