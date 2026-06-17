Japonya'nın ihracatı üç yılın zirvesine ulaştı

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Japonya ihracatı Mayıs ayında otomobil ve yarı iletken talebinin güçlü desteğiyle yıllık bazda yüzde 17 artış kaydetti. Japonya ihracatı böylece Kasım 2022 döneminden bu yana en yüksek büyüme oranına ulaştı. Reuters anketine katılan ekonomistlerin yüzde 16,2'lik piyasa beklentisini aşan veri, Nisan ayında kaydedilen yüzde 14,8 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Değer bazındaki güçlü artışa karşılık Japonya ihracatı hacim bazında yalnızca yüzde 0,5 oranında sınırlı bir yükseliş gösterirken, zayıf yen kaynaklı kur hareketleri ihracat gelirlerini destekledi.

İhracat yapay zeka çip rüzgarıyla hızlandı

Japonya ihracatı içinde yarı iletken ürünlerinin payı yapay zeka teknolojilerine yönelik talebin etkisiyle değer bazında yıllık yüzde 61,2 oranında fırladı. Resmi veriler otomotiv sevkiyatlarının aynı dönemde yüzde 16,4 oranında sıçradığını gösteriyor. En büyük ticaret ortağı Çin'e yönelik sevkiyatlar yıllık yüzde 17,9 oranında artarken, ikinci sıradaki ABD pazarına yapılan satışlar yüzde 12,5 oranında yükseldi. Ortadoğu bölgesine yönelik Japonya ihracatı ise ABD-İran savaşının getirdiği lojistik baskılarla yüzde 32 daraldı.

Oxford Economics baş ekonomisti Norihiro Yamaguchi, büyüme ivmesinin kademeli olarak yavaşlayacağını tahmin ediyor. Yamaguchi, yapay zeka odaklı teknoloji talebinin kısa vadede destekleyici olacağını, ancak yavaşlayan küresel büyümenin yapay zeka dışı sermaye mallarına yönelik talebi sınırlandıracağını vurguluyor. Japonya ithalatı Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 12,5 oranında genişleyerek Ocak 2025 tarihinden itibaren en yüksek seviyesini test etti. İthalat verisi Reuters anketindeki yüzde 12,8'lik tahminin hemen altında kalırken, petrol ithalatı Ortadoğu merkezli çatışmaların etkisiyle yıllık yüzde 28,5 oranında geriledi.

İthalat verileri ve küresel gerilimler

Japon ekonomisinin ana itici güçlerinden birini ihracat oluştururken, ülke ekonomisi ilk çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,5 ve yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,8 oranında büyüme performansı sergiledi. Büyük imalatçılar arasındaki güveni ölçen Reuters Tankan anketi, Mayıs ayındaki +8 seviyesinden Haziran ayında +13'e çıkarak son üç ayın en yüksek seviyesine tırmandı. İmalat dışı endeks ise +32 seviyesine yükseliş kaydetti.

Faiz kararının Japonya ihracatı üzerindeki potansiyel etkileri

Japonya Merkez Bankası Salı günü artan enflasyon ve zayıf yen baskısı altında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1 seviyesine çekti. Banka, faiz oranında son 30 yılın zirvesini belirledi. Zayıf yen ihracatçı şirketlerin gelirlerini desteklerken, ithal enflasyon oranını yukarı çekerek hanehalkı satın alma gücünü zayıflatıyor. Makroekonomik verilerin ardından gösterge Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 oranında düşüş yaşarken, yen döviz piyasasında ABD doları karşısında yatay seyrederek 160,4 seviyesinde fiyatlandı.