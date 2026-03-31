Jet yakıtı fiyatları bir ayda iki katına çıktı: Uçak biletleri de katlanacak

Orta Doğu'yu ateşe veren savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik devam ederken küresel petrol piyasalarında önemli miktarda tedarik devre dışı kaldı. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıkarken, arz kısıtı jet yakıtı başta olmak üzere diğer petrol ürünlerinde de fiyat baskısını artırdı.

Jet yakıtı tedarikinin yüzde 30’u Körfez'den

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre Avrupa jet yakıt talebinin yaklaşık yüzde 30’u Basra Körfezi’nden karşılanıyor. Avrupa’da jet yakıt arz güvenliği, bir aylık talebe karşılık gelen ticari stoklara dayanıyor.

Öte yandan Hindistan ve Çin gibi potansiyel alıcılar da iç piyasa açısından arz kısıtlarıyla karşı karşıya. Hürmüz Boğazı’ndan geçen ham petrolün yüzde 80’inden fazlası Asya pazarlarına ulaşıyor. Boğaz’da ticari gemi trafiğinin çok kısıtlı seyretmesi, Asya pazarlarında jet yakıtı rafinasyonu için gereken petrol arzına erişimi sınırlıyor. Artan savaş riski primleri ve Ümit Burnu üzerinden yapılan uzun rotalar da maliyetleri yükseltirken, teslimat sürelerini uzatıyor.

“Fiziksel kısıt” endişeleri fiyatlardaki artışta etkili oldu

Hürmüz Boğazı’ndaki taşıma kapasitesinde ani geri çekilme ve sigorta primlerindeki sert artış arzı sıkılaştırırken, fiziksel kısıt endişelerinin büyümesiyle jet yakıtı marjları ve ürün primleri bir ayda keskin şekilde arttı.

IATA verilerine göre küresel jet yakıt endeksinde 27 Şubat’ta varil başına 99,4 dolar olan fiyatlar, 27 Mart itibarıyla yüzde 95,2 artışla 195,2 dolara yükseldi. Jet yakıtın ton başı fiyatı ise 1541 dolara ulaştı.

S&P Global Energy’den edinilen bilgilere göre Platts endeksinde Kuzeybatı Avrupa jet yakıtının maliyet, sigorta ve navlun dahil fiyatı 27 Şubat’taki 873,2 dolar seviyesinden 27 Mart’ta 1704,5 dolara yükseldi. Platts verileri de fiyatların aynı dönemde yüzde 95 arttığını teyit etti.

Bileti fiyatları iki katına çıkabilir

Jet yakıtı, hava yolu şirketlerinin en büyük maliyet kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle jet yakıt fiyatlarındaki sert yükseliş, uçak bileti fiyatları üzerinde artış baskısı oluşturuyor.

Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines Üst Yöneticisi Scott Kirby, geçen hafta yaptığı açıklamada şirketin artan jet yakıt maliyetlerini karşılayabilmesi için uçak bileti fiyatlarının yüzde 20 yükselmesi gerektiğini belirtti.