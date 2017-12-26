Joon, İstanbul uçuşlarına martta başlayacak

26 Aralık 2017

Havacılık sektöründe artan rekabet havayolu şirketlerini stratejilerini gözden geçirmeye iterken; Avrupa'nın önde gelen havayollarından Air France-KLM Group, İstanbul uçuşlarını kısa süre önce kurduğu yüzde 100 iştiraki Joon üzerinden devam ettirme kararı aldı.

Havayolu şirketleri özellikle Avrupa ve Ortadoğu'da artan kapasite ve yoğun rekabet nedeniyle pazar kayıplarının yanı sıra, birim gelirlerde düşüş ve buna bağlı kârlılık problemleri yaşıyor.

Avrupa merkezli havayolu şirketleri, Ryanair ve easyJet gibi low-cost havayolları ile rekabette zorlanıyor. THY de 329 uçaklık filosu ve 300 noktaya gerçekleştirdiği uçuşlarla önemli bir rekabet unsuru olarak öne çıkıyor.

Atlasglobal ve Pegasus ile kod paylaşımı yapacak

İstanbul uçuşlarını mart sonu itibarıyla Joon markası ile yapma kararı aldıklarını belirten Air France-KLM Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Jerome Salemi, "Air France'ın sert rekabetle karşılaştığı ve gerek low-cost gerekse ulusal havayollarına karşı daha rekabetçi olmamız gereken destinasyonlarda Joon ile pozisyon almayı amaçlıyoruz" dedi.

Salemi, "Air France-KLM Group Türkiye pazarında net bir şekilde var ve gelişmek istiyor. Pazar çok rekabetçi olduğu için ise stratejimiz, bunu rekabetçi ve yenilikçi araçlarla yapmak. Joon da bunlardan biri. Stratejimizin ikinci ayağı, Atlasglobal ile İstanbul'dan Paris ve Amsterdam'a kod paylaşımına imkan veren işbirliği" dedi.

Salemi'nin verdiği bilgiye göre, Air France mart sonundan itibaren Paris-İstanbul uçuşlarını haftada yedi kez olmak üzere Joon üzerinden gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra, kod paylaşım anlaşması imzalanan Atlasglobal ile de ayrıca haftanın yedi günü uçuş imkanı bulunacak. Ayrıca KLM tarafında da yine kod anlaşmaları bulunan Atlasglobal ve Pegasus üzerinden İstanbul-Amsterdam uçuşları mümkün olacak.

"Karar jeopolitik gelişmelerden bağımsız"

Air France-KLM'nin İstanbul uçuşlarını Joon ile gerçekleştirme kararının Türkiye ile ilişkiler ve jeopolitik risklerden bağımsız olduğunu söyleyen Salemi, "Bu, network optimizasyonu ve Joon filosunun müsaitliği ile bağlantılı olarak alınan bir şirket kararı, herhangi bir jeopolitik gelişmeden bağımsız" dedi.

Öte yandan Alman Lufthansa bünyesindeki Swiss Air ile İtalyan Alitalia İstanbul uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Atatürk Havalimanı'nı kullanacak

Joon bünyesinde Paris'ten İstanbul'un yanı sıra Roma, Barcelona, Lisbon, Berlin, Cape Town, Seyşeller, Kahire ve Tahran uçuşları gerçekleştirilecek. Joon'un şu anda toplam 7 adet Airbus 320'den oluşan filo büyüklüğünün 2020 itibarıyla 28 uçağa ulaşması planlıyor.

İstanbul uçuşlarını A320 ile gerçekleştirecek olan Joon, Atatürk Havalimanı'nı kullanacak.

Kaynak: Reuters