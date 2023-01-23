JP Morgan'a göre resesyon olasılığı azaldı

ABD'li yatırım bankası JPMorgan'ın hazırladığı modele göre; finansal piyasalarda fiyatlanan bir ekonomik daralma olasılığı 2022 yılında görülen zirveden geriledi.

Modele göre yüksek kaliteli tahvillerden Avrupa hisse senetlerine kadar 9 varlık sınıfının 7'sinde yapılan fiyatlamalar, resesyon olasılığının yüzde 50'den az olduğunu gösteriyor.

S&P 500'ün bir resesyon olasılığını hali hazırda yüzde 73 olarak fiyatladığını da belirten JPMorgan, bu oranın geçen sene yüzde 98'e kadar yükseldiğini de anımsattı.

Bankanın stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou, Çin'in yeniden açılması, Avrupa'da gaz fiyatlarının düşmesi ve ABD enflasyonunun beklentilerden daha fazla aşağı gelmesiyle resesyon riskinin fiyatlandırmasının istikrarlı şekilde düştüğünün altını çizdi. Panigirtzoglou, "Piyasa, bir resesyona Ekim ayında yaptığından daha düşük şans veriyor" diye konuştu.