JPMorgan faiz döngüsü için Kasım ayını işaret etti: Dolarizasyon ve kur şoku riski görmüyoruz

JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik, CNBC-e canlı yayınında Türkiye ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Akçelik, Türkiye’de bir kur şoku riski görmediklerini ve dolarizasyon beklemediklerini ifade etti. Para politikasının sıkı kalmaya devam edeceğini vurgulayan Akçelik, Kasım ayında faiz indirim döngüsünün başlamasını öngördüklerini belirtti.

Akçelik ayrıca Türk Lirası’nın reel anlamda değerlenmesi için alan olduğunu, cari açık ve ithalatın düşüş eğiliminde olduğunu da söyleyerek dezenflasyon sağlamak için TL’nin değerlenmesi gerektiğini vurguladı.

Londra swap kanalı ve enflasyon

Dolarizasyon riski öngörmediklerini belirten Akçelik, 2025 sonuna kadar reel değerlenmenin devam edeceğini de kaydetti. Akçelik, Londra swap kanalının açılmasının enflasyon yüzde 20’nin altına inene kadar gündemde olmayacağını ekledi.

Fed'in faiz indirimi Türkiye'ye sermaye girişini artıracak

Faiz indirimi sonrası yabancı yatırımcıların yerel tahvillere yöneleceğini öngören Akçelik, Fed’in faiz indirimlerinin Türkiye’ye sermaye akışını artıracağını düşündüklerini belirtti.