JPMorgan'dan dövizde yeni senaryo! Tahminler değişti

JPMorgan, Avustralya doları, Yeni Zelanda doları ve dolar-Japon yenine ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize ederken, euro-dolar tahmininde değişikliğe gitmedi. Banka, bazı para birimlerinde de dolar karşısında daha güçlü seviyeler öngördü.

Revizyon kapsamında özellikle emtia bağlantılı para birimleri ile dolar ve Japon yeni paritesinde dikkat çekici güncellemeler yapılırken, euro için daha önce paylaşılan seviyeler korundu.

Avustralya ve Yeni Zelanda dolarında beklentiler yükseldi

Banka, 2026 yılının ikinci çeyreği için Avustralya doları tahminini 0,68 ABD dolarından 0,73 ABD dolarına çıkardı. Yeni Zelanda doları beklentisi ise aynı dönem için 0,59 ABD dolarından 0,63 ABD dolarına yükseltildi.

Söz konusu revizyonlar, her iki para biriminin dolar karşısında daha güçlü bir performans gösterebileceğine işaret etti. Güncellenen seviyeler, önceki tahminlere kıyasla yukarı yönlü bir görünümü ortaya koydu.

Dolar/yen paritesinde 164 beklentisi

JPMorgan, dolar-Japon yeni paritesine ilişkin dördüncü çeyrek beklentisini de 164 seviyesine çıkardı. Banka, Japon yeni konusunda olumsuz görünümünü korurken, yılın son çeyreğinde dolar karşısında bu seviyenin görülebileceğini öngördü.

Analistler, yabancı yatırımcıların yeniden döviz riskine karşı korunma adımları atmasının dolar üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti.

Euro tahmini sabit, yukarı yönlü risk vurgusu

Banka, euro-dolar için 1,20 seviyesindeki tahminini korudu. Bununla birlikte, euro açısından yukarı yönlü risklerin bulunduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının faiz artışlarının gündeminde olmadığı ve bunun doların getiri desteğini azalttığı aktarıldı. Portföy akımlarının ABD hisse senetlerinden uzaklaşmayı sürdürdüğü de değerlendirmeler arasında yer aldı.