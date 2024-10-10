JPMorgan'dan EMEA tahvil satışlarında rekor beklentisi

Döviz cinsinden devlet ve şirket tahvil ihraçlarını kapsayan rekor beklentisi, FED'in dört yıl sonra faiz oranlarını ilk kez düşürdüğü ve gelişmekte olan piyasa dolar tahvillerinin ekstra getirisinin 2018'den bu yana en düşük seviyeye gerilediği bir döneme denk geliyor.

Banka, bu yıl şimdiye kadar 253 milyar dolar olan tahvil ihracı tutarının 2024'ün tamamında, 2020'de kırılan 265 milyar dolarlık bir önceki rekoru geride bırakmasını bekliyor.

'Tüm zamanların rekorunu kıracak'

JPMorgan'ın Londra merkezli bölge tahvil sermaye piyasaları başkanı Stefan Weiler, "Yıl sonuna kadar bölgedeki toplam ihraç hacminin muhtemelen tüm zamanların rekorunu kırmasını bekliyorum" dedi.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, hükümetler ve şirketler tarafından yapılan küresel ihraçlar bu yıl şimdiye kadar yüzde 59 artarak 507 milyar dolara ulaştı. Verilere göre, toplamın yaklaşık yarısı EMEA bölgesinden gelirken, Suudi Arabistan, Polonya, Romanya ve Türkiye'den yapılan tahvil satışları, Rusya'nın yokluğunda bile küresel gelişmekte olan piyasa satışlarını geride bıraktı. Weiler, "Yatırımcılar yüksek getirileri kapmak istediklerinden, yüksek betalı isimlere olan talep şu anda özellikle güçlü" dedi.