JPMorgan'dan yıl sonu beklentileri: Faiz indirimi, enflasyon ve dolar/TL tahmini

CNBC-e yayınında Berfu Güven'in sorularını yanıt Akçelik, Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinin başlayacağını ve Perşembe günü 250 baz puanlık bir indirim yapılmasını beklediklerini belirtti. Yıl sonuna kadar toplamda 10 puanlık bir faiz indirimi olacağını ve politika faizinin yüzde 36 seviyesine ineceğini söyledi.

Enflasyon beklentilerine dair de açıklamalarda bulunan Akçelik, Temmuz enflasyonunun yüzde 2,5 civarında gerçekleşmesini beklediklerini, doğalgaz ve ÖTV artışlarının bu oranda 1 puanlık etkisi olacağını ifade etti. Ağustos ayında ise enflasyonun tekrar yüzde 1,4 seviyelerinde olacağını, Eylül ayında ise okula dönüş döneminin etkisiyle enflasyonun yüzde 1,8-1,9 seviyelerine çıkabileceğini tahmin etti. Akçelik, yılın son çeyreğine doğru ise aylık enflasyonun yüzde 1,5 bandına gerilemesini beklediğini söyledi.

Türk Lirası'nın reel değerlenmesinin ikinci yarıda da süreceğini belirten Akçelik, TL'deki değerlenme sürecinin yılın ikinci yarısında devam edeceğini ancak bunun tutarının daha düşük olacağını vurguladı. Ayrıca, dolar/TL kurunun 45,5 seviyesinde kalacağını ve bu tahminin altında da bir gerçekleşme olabileceğini ifade etti.

JPMorgan Ekonomisti, Türkiye'nin döviz rezervlerinde de ılımlı bir toparlanma sürecinin devam edeceğini, 19 Mart sonrasında kaybedilen döviz rezervlerinin yüzde 51'lik kısmının geri geldiğini söyledi. Bu toparlanmanın devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Faiz indirimlerinin dolarizasyon riskine yol açmayacağına dikkat çeken Akçelik, TL mevduat faizlerinin politika faizinin üzerinde kalacağını ve dolayısıyla önemli bir dolarizasyon riski görmediklerini belirtti.

Büyüme tahminini ise 2023 için yüzde 2,9, 2024 için ise yaklaşık yüzde 3 olarak açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 29,5 olarak korudu ve gelecek yıl için enflasyonun yüzde 21 seviyesine gerileyeceğini öngördü.