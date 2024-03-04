Kabine bugün toplanıyor

Beştepe'de gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek. Son yapılan zamlarla birlikte emekli ikramiyeleri 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde önceki gün kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kabine toplantısından sonra alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.

İkramiyeler ne zaman ödenecek?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz konuyla ilgili detayları CNN Türk canlı yayınında açıkladı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Mart ayının sonuna kadar emekli maaşı ile ilgili başvuru yapıp emekli maaşı alan herkes alacak. 3 bin TL’ye yükseltilmiş oldu. Geçmiş dönemde emekli olup da şu anda emekli maaşı alan herkes alacak. Bir Meclis süreci vardı bu süreçten geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalayacak, Resmi Gazete’de yayımlandığı zaman bunlar hesaplara yatacak. Şu anda bununla ilgili Meclis tatile girdiğinden kaynaklı, 10 Nisan’da da Ramazan Bayramı olduğu için geçmiş dönemlerdeki ikramiyelerin ödenme tarihleri hep bayramın 1 hafta öncesinde emekli tahsis numarasının son hanesine göre hem SSK hem Bağkur hem Emekli Sandığı’ndan emekli olan herkese yattığını gözlemliyoruz. Yasal düzenleme 3 bin TL olduğundan ötürü hem Ramazan Bayramı’nda hem Kurban Bayramı’nda 3’er bin TL’den 6 bin TL olarak ayrı ayrı oranda yatacağını biliyoruz.