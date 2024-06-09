"Kadınlar için ücretli doğum iznini artırılsın" teklifinin ardından 'doğum borçlanması' önerisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı doğum istatistiklerine göre Türkiye’de toplam doğurganlık hızı kayıtlara geçen en düşük seviyeye gerilemişti.

Bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı üzerinden ölçülen doğurganlık hızı 2001’de 2,38 iken bu oran 2023’te 1,51’e düştü.

Bir ülkede nüfusun azalma eğilimine girme eşiğini yansıtan yenilenme düzeyi ise 2,1 olarak tespit edilmişti.

Nüfusun kendini yenileme eşiğinde tehlike çanları çalarken AK Parti harekete geçmiş ve doğum oranını artırmak için bazı teşvikler gündeme gelmişti.

Gündeme ilk gelen teşviklerden biri dört ay olan ücretli doğum izninin süresinin çocuk sayısına göre kademeli olarak artırılması olmuştu.

AK Parti içinde tartışmaya açılan öneriye Hazine Bakanlığı’ndan da destek gelmişti.

Doğum borçlanması teklifinde değişiklik

Doğurganlık hızının düşmesini “varoluşsal tehdit” olarak değerlendiren MHP’den de dikkat çeken bir öneri geldi.

Gazete Duvar’ın haberine göre; MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk TBMM'de yaptığı konuşmada, kadınların işe girişten önce yapmış oldukları doğumların da emeklilikte borçlanarak saydırılması teklifinde bulundu.

Şanlıtürk, “Erkek sigortalılar askerlik süresini ilk işe giriş tarihinden önce veya sonra olmasına bakılmaksızın borçlanma yapabiliyorken kadın sigortalılar doğum borçlanmasını sadece işe giriş tarihinden sonra doğan çocukları için yapabiliyorlar. Kadın vatandaşlarımızın da sigorta başlangıcından önce yaptığı doğumları için borçlanma hakkı yasal olarak düzenlenmelidir” dedi.