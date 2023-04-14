Kadooğlu: Mart ihracatıyla deprem kaybımızı telafi ettik

Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 11,5 milyar dolara yaklaşan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı içinde yüzde 31,1 payı ile lider durumda bulunan Güneydoğu Anadolu bölgesindeki üreticilerin ilk üç ay sonunda ihracatı 775 milyon dolar oldu.

Şubat ayında yaşanan depremin tarımsal gıda üreticilerine etkilerinin görüldüğü ilk çeyrekte sektörün ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 düşerek 775 milyon dolar oldu.

İhracattaki azalmanın Gaziantep’te yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleştiği ilk çeyrekte, bu oran depremden etkilenen diğer illerden Kahramanmaraş'ta yüzde 12, Malatya'da ise yüzde 35 seviyelerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında yüzde 31,1 paya ulaşan Güneydoğu Anadolu bölgesinin, sektörün ilk çeyrekteki 3 milyar dolarlık toplam ihracatı içindeki payı yüzde 26 olarak gerçekleşti.

Depremin gerçekleştiği Şubat ayındaki yüzde 44’e yaklaşan ihracat kaybını, Mart’ta 300 milyon dolara yaklaşan ihracatla telafi ettiklerini belirten Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, “Güneydoğu Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerimiz, kalite ve çeşitliliğiyle farklı pazarlarda büyük ilgi görüyor” dedi.

Kadooğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu sonuçlarla sektörümüzün Güneydoğu Anadolu'nun toplam ihracatı içindeki payı mart ayında yüzde 30’un üzerine çıkarak ilk sıraya yükseldi. Mart’taki geri dönüş, müşteri portföyümüzü koruyabilmemiz açısından olumlu bir gösterge oldu. Güneydoğu Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerimiz, kalite ve çeşitliliğiyle farklı pazarlarda büyük ilgi görüyor.

Zarar gören tarımsal altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve bölgede istihdamı korumaya yönelik desteklerin artırılması durumunda yılın kalan bölümünde 2022 sonuçlarını yakalayacağımıza inanıyoruz” Bölgenin ilk çeyrekteki makarna ihracatının 208 bin tona ulaştığını belirten Kadooğlu, buğday unu da dahil edildiği zaman iki ürün grubundaki toplam ihracatın 500 bin tona ulaştığını belirtti.

Celal Kadooğlu, “Makarna ihracatımızda Somali, Nijer ve Benin gibi Afrika ülkeleri, buğday unu ihracatımızda ise başta Irak ve Suriye olmak üzere Orta Doğu ülkeleri ilk sıralarda yer alıyor. Üç ay sonunda ihracatımızın 280 milyon doları bulduğu bu iki ürün grubunun toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 35 seviyelerinde.

Fabrika çıkışı olarak buğday ununda 0,46 dolar seviyesindeki kg başı ihracat birim fiyatlarımız, makarnada 0,69 doları buluyor. Bu yıl irmiğin ihracat birim fiyatında yüzde 13,3 artış var, ihracat miktarımız yüzde 10’a yakın düşmesine rağmen gelirlerimizde kısmi bir artış olduğu görünüyor” dedi.

Şeker ürünlerinin fiyatlarında yüzde 10 artış var

Bölgede güçlü markaların faaliyet gösterdiği sektörler arasında yer alan bisküvi ve pasta alanındaki ihracatın ise ilk üç ay sonunda 100 milyon dolara ulaştığını belirten Kadooğlu şunları söyledi: “Sektörümüzün bölge ihracatındaki payı yüzde 12'yi aşan bisküvi ve pasta ürünlerimizi en çok talep eden pazarlar arasında Irak, Libya, Suudi Arabistan’ın yanı sıra Belçika da yer alıyor.

Kakaolu mamullerde ise bu üç pazarın yanında Suriye, Kanada ve ABD gibi ülkeler öne çıkıyor. Başta Irak olmak üzere; ihraç ettiğimiz şeker ve şeker mamulleri fiyatlarında yüzde 10 artış var, bu alandaki üretici firmalarımız miktar bazındaki düşüşlerini bu şekilde dengelemeye çalışıyor.”