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"Kağıtta KDV yüzde 1’e çekilmeli"

BASEV Başkanı Sadettin Kaşıkırık, kurlardaki volatilite nedeniyle maliyet hesabı yapmanın zorlaştığını ve ilave yüklerle karşılaştıklarını belirterek, “Sektörün KDV dışında aldığı bir teşvik yok.” dedi.

Kağıtta KDV yüzde 1’e çekilmeli
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