"Kağıtta KDV yüzde 1’e çekilmeli"
BASEV Başkanı Sadettin Kaşıkırık, kurlardaki volatilite nedeniyle maliyet hesabı yapmanın zorlaştığını ve ilave yüklerle karşılaştıklarını belirterek, “Sektörün KDV dışında aldığı bir teşvik yok.” dedi.
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