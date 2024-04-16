Kakao fiyatları 47 yıl önceki rekorunu ikiye katladı

Dünyanın üçüncü büyük borsa grubu Intercontinental Exchange (ICE) verileri, kakao çekirdeğinin güncel fiyatını ortaya çıkardı.

ICE verilerine göre kakao çekirdeği, ton başına 11 bin dolar fiyat ile 1977'deki rekor fiyatını ikiye katladı.

47 sene sonra ilk kez Şubat ayı başında, bir ton kakao çekirdeğinin borsa değeri 5 bin dolara yükseldi ve bir haftadan kısa bir süre sonra fiyatlar ton başına 5,5 bin dolara ulaştı. Mart ayının ortasında fiyatlar geçen yılın sonundan bu yana tam 2 kat arttı ve Mart sonunda tarihte ilk kez 10 bin dolara ulaştı.

Bugün günü yapılan işlemlerin sonunda, Mayıs vadeli kakao çekirdeği fiyatları ton başına 11 bin 68 dolara ulaştı, ancak daha sonra 10 bin 894 dolara düştü.

Çikolata sektörü krize sürükleniyor

Kakaodaki fiyat artışı çikolata üreticilerini de eşi benzeri görülmemiş bir maliyet baskısı altına sokarken bu durum, ürün fiyatlarına yansıdı.

Çikolata üretiminin ekonomik ve kültürel önemi büyük olan Belçika'daki çikolata sektörü, yaklaşık 9 bin kişiye istihdam sağlıyor ve yıllık cirosu 6 milyar Euro'yu aşıyor. Belçika Kraliyet Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Derneği (Choprabisco) Danışmanı Mieke Callebaut, yaşanan fiyat artışlarına ilişkin "sektörü olumsuz etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kakao talebi değişmese de stokların azaldığını ifade eden Callebaut, piyasada spekülasyonlar arttığını söyledi. Callebaut, "Çikolata üreticileri, farklı stratejiler geliştirerek bu duruma uyum sağlamaya çalışıyorlar." dedi.