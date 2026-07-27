Kakao ucuzladı, çikolata neden pahalı? Dev markalar açıkladı

Kakao fiyatları son dönemde gerilese de bu düşüş henüz market raflarındaki çikolata fiyatlarına yansımadı. Üreticiler ise düşüş öncesinde artan maliyetlerin etkisinin sürdüğünü ve tüketici talebindeki zayıflığın fiyatlardaki gerilemeyi engellediğini belirtiyor.

Son verilere göre kakao vadeli işlemleri ton başına yaklaşık 5.300 dolara kadar geriledi. Bu rakam geçen yıla göre yaklaşık yüzde 34'lük bir düşüşe işaret etse de, fiyatlar halen son yılların ortalamasının üzerinde. 2024 sonunda kakao fiyatları 12 bin dolara yaklaşarak tarihi zirveleri görmüştü.

Satışlarda yavaşlama bekleniyor

Artan maliyetler nedeniyle yapılan fiyat zamları tüketicilerin çikolata alışverişini de olumsuz etkiledi. Lindt, yılın ilk yarısında fiyatlarını artırırken satış hacminde düşüş yaşandığını açıkladı. Barry Callebaut ise küresel çikolata talebinin zayıfladığını, buna rağmen kendi satışlarında toparlanma sinyalleri gördüğünü bildirdi. Nestlé de kakao ve kahve maliyetlerinin kârlılığı baskıladığını ancak kakao fiyatlarındaki gerilemenin önümüzdeki dönemde olumlu katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Kakao fiyatları neden yükseldi?

Son iki yıldaki sert fiyat artışının temel nedeni ise Batı Afrika'da yaşanan düşük hasat oldu. El Nino'nun etkisiyle artan sıcaklıklar, kuraklık ve düzensiz yağışlar, dünya kakao üretiminin büyük bölümünü gerçekleştiren Fildişi Sahili ve Gana'da üretimi olumsuz etkiledi. İklim değişikliği de arz sıkıntısını derinleştirince kakaoda kriz büyüdü.

Markaların hedefinde yeni ürünler var

Çikolata üreticileri ise fiyat indiriminden çok yeni ürünlere ve pazarlama stratejilerine odaklanıyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören Dubai çikolatası gibi ürünler piyasaya sürülürken, şirketler dijital reklam ve influencer iş birliklerine daha fazla yatırım yapıyor. Amaç hem genç tüketicilere ulaşmak hem de premium ürünlere olan ilgiyi canlı tutmak.

Şirketler, kakao fiyatlarındaki düşüşün zamanla maliyetleri azaltmasını beklese de, kısa vadede çikolata fiyatlarında belirgin bir gerileme öngörmüyor. Bunun yerine ürün çeşitliliğini artırarak ve yeni tüketim trendlerine uyum sağlayarak satışlarını canlandırmayı hedefliyor.