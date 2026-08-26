Kalp pili üreten şirkete siber saldırı: Hisseler sert düştü

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72 milyar dolar piyasa değerine sahip tıbbi cihaz üreticisi Boston Scientific, bu hafta operasyonlarını etkileyen bir siber saldırıya uğradığını açıkladı. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, saldırının bazı bilgi sistemleri ve uygulamalara erişimi aksattığı belirtildi. Sorundan sevkiyat hizmetleri de etkilendi.

Boston Scientific, etkilenen sistemleri yeniden devreye almak için çalışmaların sürdüğünü ancak operasyonların ne zaman tamamen normale döneceğinin henüz bilinmediğini bildirdi.

Siber saldırının şirketin satışlarına da yansıması beklenirken, normal faaliyetlere dönüşün birkaç hafta sürebileceği belirtildi.

Hisseler yüzde 5,8 düştü

Siber saldırı haberi Boston Scientific hisselerine de satış getirdi. Şirket hisseleri çarşamba günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 5,8 değer kaybetti.

Boston Scientific hisseleri, ilk çeyreğe ilişkin zayıf kâr beklentisinin ardından zaten baskı altındaydı. Son düşüşle birlikte şirketin hisselerindeki yılbaşından bu yana kayıp yaklaşık yüzde 50'ye ulaştı.