Kamping tesislerine yeni düzenleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, kamu eliyle işletilen kamping tesislerinin işletme hakkı devredilemeyecek veya kiralanamayacak.

Bakanlıkça hazırlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bungalov üniteleri taban alanının 20 metrekareyi geçemeyeceğine yönelik "taban alanı şartı", kamu eliyle işletilen kampinglerdeki bungolov ünitelerinde aranmayacak.

Ayrıca kamu eliyle işletilen kamping tesislerinin işletme hakkı devredilemeyecek veya kiralanamayacak. ​​​​​​​