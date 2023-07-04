Kamu bankalarının bireysel kredi faizlerinde sert yükseliş

Reuters’ın haberine göre kamu bankalarında 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde faizler %1.39'dan %1.99'a çıkarken, 2 milyon TL ve üzeri konut kredisi için faizler ise bazı kamu bankalarında aylık %2.4'e kadar yükseltildi.

Kamu bankalarının ihtiyaç kredisi oranları da %1.89'dan %2.64'e kadar yükseldi.

“Sınırlı kullandırım devam ediyor”

Bir bankacılık kaynağı faiz artışının ardından kamu bankalarının bireysel kredilerde oranları yükselttiğini belirterek, "Ancak sınırlı kullandırım devam ediyor" dedi.

TCMB 22 Haziran'da politika faizini %8.5'ten %15'e yükseltirken, faiz artışını "ilk adım" olarak değerlendiren banka sıkılaşma sürecinin enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar devam edeceğini belirtti. TCMB makro çerçevede de kademeli sadeleşme adımları atmaya başladı.

TCMB ilk sadeleşme adımı olarak bankaların TL payına göre uygulayacağı karşılıkları düzenleme öncesindeki %3-17 bandından %3-%12 bandına indirerek yapmıştı. Bu adım TL mevduat yarışını azaltmıştı.

Öte yandan özel bankalar da TCMB'nin son iki yılda aldığı önlemler ve bankalara getirilen, zorunlu menkul kıymet tutma yükümlülüğünü de kapsayan ekstra yükümlülükler nedeniyle durma noktasına gelen 70 bin TL ve üstü bireysel kredileri tekrar kullanıma açtılar. Bazı bankalarda 70 bin TL üstü ihtiyaç kredileri aylık %5 faiz oranı ile verilmeye başlanırken, konut kredisi faiz oranı ise aylık %3'ün üzerine çıktı.

Bir başka bankacılık kaynağı "Seçimden sonra neredeyse kapanan kredi piyasasının yeniden açılmaya başladığını görüyoruz. İki seçim arasında krediler neredeyse durmuştu. Şimdi bu yavaş yavaş tersine dönecek" dedi.

Ticari kredilerde hafif hareketlenme

Bankacılar ticari kredilerde piyasanın yavaş yavaş hareketlendiğine dikkat çekerek, sadeleşme adımları ile birlikte spot kredi yerine rotatif krediye tekrar dönüldüğünü belirtti. Bankacılar, bankaların kredi kanallarını daha da açması için bu alanda getirilen faiz hadlerinin %13'lü seviyelerden %22'li seviyelere çıkmasının yeterli olmadığını, bu oranın kalkması gerektiğini belirtiyor.

TCMB ticari kredilerde belirli bir faiz oranı üzerinde tahvil tutulması düzenlemesi ile sektörün ticari kredide kullandırabileceği en yüksek faiz oranında belirleyici konumda.

TCMB faiz kararı ardından Resmi Gazete düzenlemesiyle bu hesaplada gerçerli olan referans faiz oranını Temmuz için %0.81 yerine %1.36 olarak değiştirdi. Bu adım ticari kredide faiz üst limitlerinin yükselmesini sağladı.