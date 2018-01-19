Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler arttırıldı

19 Ocak 2018

Kamu İhale Kurumunun "Kamu İhale Tebliği", 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, 2017 Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı olan yüzde 15,47 düzeyinde yükseltildi.

31 Ocak 2019'a kadar uygulanacak eşik değerler, 1 milyon 239 bin 599 lira ile 45 milyon 452 bin 363 lira arasında; parasal limitler ve tutarlar ise 4 bin 280 lira ile 21 milyon 409 bin 697 lira arasında değişiyor.

Kaynak: AA