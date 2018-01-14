Kamu ithalatına izin şartı getirildi

14 Ocak 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ithalat önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2015'te yapılan ithalatın yüzde 7,9'unun (16,4 milyar dolar) ve 2016'daki ithalatın yüzde 5,5'inin (11 milyar dolar) doğrudan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapıldığını tespit ettiklerini aktaran Zeybekci; Ocak-Kasım 2017 dönemindeki ithalatın ise yüzde 5,4'ünün (11,5 milyar dolar) bu kapsamda yapıldığını bildirdi.

Zeybekci, kamu kaynaklarının etkin kullanımı çerçevesinde ithalat yerine yerli üretimi yapılan ürünlerin iç piyasadan tedarik edilmesini amaçladıklarını söyledi. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları tarafından doğrudan ithalatın izinle yapılacağını ifade eden Zeybekci, "Bakanlar Kurulu kararıyla Kamu İhale Kanunu (KİK) kapsamında sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları doğrudan ithalat bakanlığımızın iznine tabi tutulacak ancak Gümrük Kanunu kapsamındaki muafiyetlerde bakanlığımızın izni aranmayacak" diye konuştu.

"Sırada dolaylı ithalat da var"

Söz konusu Bakanlar Kurulu kararının, bu aşamada kamu kurum ve kuruluşlarının sadece doğrudan yapacakları ithalata yönelik olduğunu vurgulayan Zeybekci, sonraki aşamada kamu kurum ve kuruluşlarının dolaylı ithalatlarının da düzenleme kapsamına dahil edilmesine ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Zeybekci, bu hüküm için bir geçiş süreci öngörüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Söz konusu düzenleme 1 Mart'ta uygulanmaya başlanacak. Bu süre içinde tüm paydaşlarla çalışmalar ve değerlendirmeler yapılacak. Sonuçta muafiyet ve istisnalar dahil her türlü düzenleme bakanlığımızca çıkarılacak tebliğle kamuoyuna duyurulacak"

Kaynak: AA