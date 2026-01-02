Kamu konutlarında 2026 kira tarifesi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Milli Emlak Genel Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile kamuya ait konutların 2026 yılı için uygulanacak aylık kira bedelleri netleşti.

Yeni düzenlemeye göre yurt içindeki kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri nitelikteki konutlarda metrekare başına aylık kira 10,23 TL olarak belirlendi. Kalorifersiz konutlarda bu bedel 15,99 TL, kaloriferli konutlarda ise 20,97 TL olacak.

Metrekare başına ücret...

Kaloriferci, kapıcı ya da her iki hizmetin kurumlar tarafından karşılandığı konutlarda, kira bedeline ek olarak metrekare başına 2,46 TL ilave ücret tahsil edilecek. Elektrik sayacının ayrılamaması durumunda metrekare başına 4,66 TL, su sayacının ayrılamaması halinde 4,04 TL, her iki sayacın da ayrılamaması halinde ise 8,68 TL ek bedel uygulanacak. Şehir şebekesi dışındaki su kaynaklarının kullanıldığı konutlarda ise metrekare başına 2,17 TL alınacak.

Yakıt giderleri de belli oldu

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca sağlanan kaloriferli konutlarda, ısı pay ölçer veya kalorimetre bulunmayan dairelerden metrekare başına 8,38 TL yakıt bedeli tahsil edilecek. Ölçüm cihazı bulunan konutlarda ise yakıt gideri, tüketim oranına göre hesaplanacak ve belirlenen üst sınırlar çerçevesinde kullanıcıya yansıtılacak. Kurumlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak daha yüksek bedel belirleyebilecek.

Ayrıca yakıtı kurum tarafından karşılanan konutlarda, ortak alanlara ait elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumca ödenmesi halinde, kira ve yakıt bedeline ek olarak metrekare başına 0,98 TL alınacak.

Tebliğ, 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.