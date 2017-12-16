Kamu yatırımlarında süre azaldı
2018 Yılı Bütçe Sunuş Kitapçığına göre, kamu yatırımlarının tamamlanma süreleri 2002 yılındaki 8,5 yıldan bu yıl itibarıyla 3,8 yıla geriledi.
2018 Yılı Bütçe Sunuş Kitapçığına göre, gelecek yıl yatırım harcamalarına ayrılan kaynak artacak.
Buna göre, bu yıl bütçeden yatırıma ayrılan 77,6 milyar liralık kaynak, gelecek yıl 85,1 milyar liraya yükselecek. 2002 yılında yüzde 6,6 olan yatırım harcamalarının bütçe içindeki payı da 2018'de yüzde 11,2 olacak.
Öte yandan kitapçıkta yer alan bilgiye göre kamu yatırımlarının tamamlanma süreleri azaldı. Söz konusu süre 2002 yılında 8,5 yıl iken bu yıl itibarıyla 3,8 yıla geriledi.
Kaynak: AA