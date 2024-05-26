Kamuda tasarruf genelgesinin iki haftalık bilançosu ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri genelgesinin iki haftalık bilançosunun etkileri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete’de 17 Mayıs'ta yayımlanarak yürürlüğe giren genelgesi kapsamında, orman yangınları ile mücadeleden askeriyede koruma aracına, tütün kullanımı araştırmasından emniyet müdürlüğünün kırtasiye harcamalarına kadar pek çok önemli çalışma rafa kaldırıldı.

Kısa Dalga'dan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Bergama’da iki adet yangın helikopteri pisti yapımı, Salda Gölü’ndeki atıksu arıtma tesislerinin verimliliğinin izlenmesi projesi, 1. Ordu Komutanlığı’nda protokol ve koruma amacıyla kullanılacak araçların kiralanması, 112 Acil Çağrı Merkezleri için SMS hizmeti, Sağlık Bakanlığı’nın Küresel Yetişkin Tütün Araştırması, Bolu Emniyet Müdürlüğü’nün kırtasiye malzemeleri, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin dış laboratuvar hizmetleri gibi pek çok ihale, tasarruf tedbirleri genelgesinin hükümleri gerekçe gösterilerek daha yapılmadan iptal edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, genelgenin yayınlanmasından önce, 13 Mayıs’ta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’nda; “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”nin detaylarını açıklamıştı. Genelgede, kamunun yapım, hizmet ve alım ihaleleri ile ilgili hükümlere de yer verilmişti. Buna göre, 17 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından sözleşmesi imzalanmamış tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin gözden geçirilmesi ve genelge hükümlerine uygun olmayan ihaleler iptal edilecekti.

Bergama'da yangın helikopteri pisti ihalesi

Denizli Tavas'taki Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı şefliklerdeki yangın emniyet yol ve şeritlerinin makineli bakım çalışması için hizmet alım ihalesi yapılacaktı.

İhalenin 31 Mayıs'ta yapılmasına, 16 Mayıs'ta karar verildi. Yani Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin Resmî Gazete'de yayınlanmasından bir gün önce ihale iptal edildi. Ancak iptal nedeni olarak "Tasarruf tedbirleri ve ödenek yetersizliği" gösterildi. İzmir Bergama'da Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Orman İşletme Şefliği Yolçatı Orman Deposu bölgesine yangın helikopterleri için iki adet pist yapılacaktı. 15 Mayıs'ta onaylanan ihale, 27 Mayıs'ta düzenlenecekti. Tasarruf Tedbirleri Genelgesine "istinaden" Orman Genel Müdürlüğü'nün 24 Mayıs tarihli kararı ile iptal edildi.

Çanakkale Orman Fidanlık Müdürlüğü yerleşkesindeki hizmet evlerinin su basman ve blokaj betonunun yapılması işi için çıkılan ihale, genelgenin yayınlanmasından önce 16 Mayıs'ta iptal edildi.

Köyceğiz'de de yangınla mücadele ihalesi

Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Beyobası Orman İşletme Şefliği'nde Ziraat Arazileri ile Ormanlık Arazilerin Ayrılması Tesisi inşa edilecekti. Yani, yerleşim yeri ile orman arazilerinin sınırından itibaren ormana doğru bir tesis yapılacaktı. 10 Haziran'da ihaleye çıkılması kararı, 22 Mayıs 2024'te onaylandı. Oysa Tasarruf Tedbirleri Genelgesi 17 Mayıs 2024't yayınlanmıştı. Genelgeye rağmen onaylanan ihale, 24 Mayıs'ta iptal edildi. İptal, genelge hükümlerine dayandırıldı.

Salda Gölü için atıksu verimliliğinin izlenmesi projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü; Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde su kalitesinin artırılması ve atıksu arıtma tesislerinin verimliliğinin izlenmesi projesi için 16 Mayıs'ta yapacağı ihaleyi iptal etti. Proje kapsamında; Belek, Patara, Kaş-Kekova, Fethiye-Göcek, Göksu Deltası, Foça, Tuz Gölü, Gölbaşı, Köyceğiz-Dalyan, Gökova, Datça-Bozburun, Ihlara, Uzungöl, Pamukkale, Salda Gölü, Karaburun-Ildır Körfezi ve Saros Körfezi'nde yaklaşık beş ay süre ile izleme projesi yürütülecekti.

1. Ordu Komutanlığı da araç kiralama ihalesini iptal etti

İstanbul'daki 1. Ordu Komutanlığı, 1 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında protokol ve koruma amacıyla kullanılmak üzere 4 minibüs, 6 binek araç olmak üzere toplam 10 adet aracın kiralanması ihalesi 20 Mayıs'ta, tasarruf genelgesi kapsamında iptal edildi.

112 acil çağrı merkezleri için SMS hizmeti

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 16 Mayıs'ta yapacağı 112 Acil Çağrı Merkezleri için SMS Hizmeti Alım ihalesini, ihale tarihinden sonra 21 Mayıs'ta iptal etti. İhale ile 18 milyon adet tek kullanımlık şifre, 5 milyon adet de toplu SMS hizmeti alınacak.

Personel servislerinde ilk iptal üniversite, İŞKUR ve Demiryolları'nda

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin, "Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç; kamu kurum ve kuruluşlarınca toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmeti sonlandırılacak, hizmet alım suretiyle sağlanan personel servisi hizmeti ise sözleşme süresinin bitimine kadar devam edebilecektir" hükmü, ilk olarak Devlet Demiryolları'nda uygulandı. 1 Eylül 2024 ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 53 adet araçla, 250 seferli personel servisi hizmeti için 28 Mayıs'ta ihale yapılacaktı. İhalenin onayı 25 Nisan'da verilmişti. Ancak ihalenin 24 Mayıs'ta iptaline karar verildi.

Tütün araştırması da iptal

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 15 yaş ve üzeri vatandaşlar arasında "Küresel Yetişkin Tütün Araştırması" yapılması ile ilgili hizmet alımına karar verdi. Hizmet alım ihalesi 24 Mayıs'ta yapılacaktı. Ancak ihale 23 Mayıs'ta tasarruf tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Hastane laboratuvar hizmeti ihalesi de genelgeye takıldı

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 20 Mayıs'ta Dış Laboratuvar hizmeti için ihaleye çıkacaktı. Ancak, ihale 22 Mayıs'ta iptal edildi. İptal gerekçesinde, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün tasarruf tedbirleri kapsamında hastane yönetimine yetki devri vermediği belirtildi.

SGK'nın Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 179 Çağrı Merkezi ihalesi de 22 Mayıs'ta tasarruf tedbirleri gerekçesi ile iptal edildi. İhale kapsamında; Karaman, Şanlıurfa, Sivas, Kütahya, Ankara, Trabzon, Bayburt, Muş, Elazığ, Zonguldak, Mardin ve İzmir'de çağrı merkezleri kurulacaktı.

Emniyet müdürlüğü kırtasiye malzemesi ihalesine iptal

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve ilçe teşkilatının faaliyetlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi alım ihalesi, genelge kapsamında; gelen tüm tekliflerin reddedilmesi ile iptal edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Kampüsü'nde dört kapıdaki nizamiye binalarının yapımı işi için açılan ihale, 21 Mayıs 2024'te "kamuda uygulanan tasarruf tedbirleri nedeniyle" iptal edildi.