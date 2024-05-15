Kamuda tasarruf için ikinci aşama

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan ‘Vergi harcamalarının gözden geçirilmesi, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması’ hedefi doğrultusunda kısa süre içinde yeni düzenlemeler yapılacak.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele hedefleri doğrultusunda Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı denetimler artırılacak. Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde denetimde görevli personel sayısı artırıldı. Binden fazla müfettiş sahada görev yapması için görevlendirildi. Bütün Türkiye’de hileli KDV uygulamaları, fahiş fiyatlar, POS cihazı denetimleri başta olmak üzere vergilendirmeye ilişkin denetimler artırılarak sürdürülecek. Ayrıca tapudaki işlemlerin gerçek satış bedeli üzerinden yapılması için kanuni düzenleme yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ayrıca kayıt dışı istihdamla mücadelede daha etkin bir rol üstlenecek ve denetimler daha sık yapılacak.

KİT’lerin faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi için de bazı yeni adımlar atılacak. ‘KİT Yönetişim Reformu’ adı altında, KİT’lerin üst yönetimleri ve yönetim kurulu üyelikleri yeniden yapılandırılacak. Performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak. Faaliyetleri nedeniyle sektörel, idari ve mali alanlarda birbirleri ile etkileşim içerisinde olan kamu işletmeleri arasında eşgüdümü sağlayacak mekanizmalar kurulacak. Bu alanları düzenleyen kanuni ve idari değişiklikler yapılacak.

Kamu İhale Yasası güncellenecek

Ayrıca Kamu İhale Yasası uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde güncellenecek. 25 ayrı başlıkta İhale Kanunu dışında tutulan istisnalar azaltılacak. Kamu ihalelerinde mücbir sebep ve özel nitelikteki bazı mal ve hizmet alımları hariç, doğrudan temin usulüne sınırlamalar getirilecek. Kamu alımlarına yönelik harcamalar tasarruf odaklı olacak. Kamu alımlarında ortaya çıkacak zararların önlenmesi için her türlü adım atılacak.