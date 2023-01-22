Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor: İlk şart 'iyileştirme'

Bugün 10-15 yıllık işçilerin ya asgari ücret ya da bunun biraz üzerinde ücret aldıklarına dikkat çekiliyor. Bu nedenle de işçi yüzdelik zam öncesinde mutlaka taban ücretlerin iyileştirilmesini istiyor. Bir önceki sözleşme döneminde 2021’de net asgari ücret 2 bin 826 liraydı.

Cumhuriyet'in haberine göre TÜRK-İŞ o dönemde en düşük kamu işçisi ücretinin 4 bin 100 liraya çıkarılmasını istemişti. Yani arada 1274 lira fark vardı. İşçi kesiminin bu sözleşmede de taban ücretin önce 10 bin lira civarına çekilmesi, ardından da yüzdelik zam istemesi bekleniyor.

Yine KİT’lerde daha önce kapsam dışı bırakılan 70-80 bin taşeron işçi ve 65-70 bin geçici işçi için kadro talebi masada olacak.