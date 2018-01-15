Kanal İstanbul'da detaylar bugün açıklanacak
Ulaştırma Bakanı Arslan, bugün saat 09:30'da düzenleyeceği basın toplantısıyla Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları açıklayacak.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bugün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları paylaşacağı bir basın toplantısı düzenleyecek.
Söz konusu toplantı saat 09:30'da başlayacak.
Daha önce proje kapsamında 5 alternatif üzerinde çalışıldığını belirten Arslan, söz konusu çalışmanın tamamlandığını söylemişti.
Arslan, projenin, yap-işlet-devret kamu-özel iş birliği karma modeliyle yapılacağını, Kanal İstanbul çevresindeki yapılaşmanın kentsel dönüşümle çözüleceğini kaydetmişti.
Kaynak: AA