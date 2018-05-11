Kapadokya, turist sayısını ikiye katladı

11 Mayıs 2018

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yeraltı yerleşim alanları, kayadan oyma tarihi manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turist yoğunluğu yaşanıyor.

Doğa, tarih ve kültür turizminin eşsiz güzelliklerine sahip bölgedeki müze ve ören yerlerini bu yıl ocakta 102 bin 540, şubatta 110 bin 289, martta 172 bin 33, nisanda da 320 bin 287 olmak üzere toplam 705 bin 149 turist gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Kapadokya, ocak-nisan döneminde 2016'da 331 bin 819, 2017'de de 365 bin 275 turisti ağırlamıştı. Bu yılın ilk dört ayında Kapadokya'yı gezen turist sayısında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 112,5, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 93 artış oldu.

Konuklarına masalsı bir tatil imkanı sunan bölgedeki müze ve ören yerleri arasında yılın ilk dört aylık bölümünde, Göreme Açık Hava Müzesi ve Kaymaklı Yeraltı Şehri en çok ziyaret edilen turistik mekanların başında geliyor. Ocak-nisan döneminde, Göreme Açık Hava Müzesini 282 bin 368, Kaymaklı Yeraltı Şehrini 142 bin 870 turist gezdi.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, Kapadokya turizmde bu yıl zirveye ulaşıldığını belirtti.

Önceki yıllarda sektörün Amerika ve Avrupa’dan gelecek turistleri beklediğini ancak bu yıl turist gelen ülkelerin çeşitlendiğini dile getiren Durmaz, gelecek yıllarda bölgeye olan talebi karşılayabilmek için tesis ve altyapı çalışmalarına ağırlık verildiğini kaydetti.

"Kapadokya 2018’de turizmin zirvesini yaşıyor"

Durmaz, şöyle konuştu:

"Kapadokya 2018’de turizmin zirvesini yaşıyor. Bütün oteller dolu. Eskiden Avrupalı ve Amerikalı turistleri bekliyorduk, artık bağımlılığımız kalmadı. Uzakdoğu ve Arap ülkeleri ile Rusya ve çevresindeki ülkelerden yoğun ziyaretçi alıyoruz. Bu yıl dolu dolu bir turizm yaşıyoruz. Gelecek yıllarda daha çok konuk ağırlayabilmek amacıyla potansiyelimizi artırmak için çalışıyoruz. Kapadokya, dünyada eşi benzeri olmayan bir yeryüzü harikası, turistler buraya gelmeye devam edecektir. Konaklama ve diğer altyapı çalışmalarımız sürüyor. Gelen turistlere misafirperverliğimiz gösteriyoruz. Görüştüğümüz turistlerden, bölgede kısa tatil yapanlar yeniden gelmek istiyor. Gelen bütün konularımız buradan memnun ayrılıyor."

Kaynak: AA