Kapasite kullanımı haziranda arttı

25 Haziran 2018

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 78,3 seviyesine yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, haziran ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 101 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, haziranda imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 78,3 seviyesinde gerçekleşti. Böylece kapasite kullanımı yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,1 seviyesine geriledi.

Haziran ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış, yatırım malları ile ara mallarda azalış gözlendi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):