Karayollarından haksız istimlak bedeli alanlar bilişimle önlenecek
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, gerçekte olmadığı halde sahtecilikle karayollarının istimlak sınırları içinde arazisi olduğunu beyan ederek istimlak bedeli alanların, bilişim teknolojileri kullanılarak belirleneceğini açıkladı.
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