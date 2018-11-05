ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Karayollarından haksız istimlak bedeli alanlar bilişimle önlenecek

Karayollarından haksız istimlak bedeli alanlar bilişimle önlenecek

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, gerçekte olmadığı halde sahtecilikle karayollarının istimlak sınırları içinde arazisi olduğunu beyan ederek istimlak bedeli alanların, bilişim teknolojileri kullanılarak belirleneceğini açıkladı.

Karayollarından haksız istimlak bedeli alanlar bilişimle önlenecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.