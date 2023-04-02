Karpuz tezgahlarda yerini aldı: Dilimi 51 lira

Yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden karpuz, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Bayrampaşa'da bulunan bir pazarda karpuzun kilosu 35 liradan satılıyor. Pazarcı esnafı karpuzu dilimleyerek müşterilerine satıyor.

Ortalama bir buçuk kiloyu bulan bir dilim karpuzun fiyatı ise 51 lira. Beykoz'daki bir manavda ise karpuzun kilosu 20 lira. Yol üzerinde kendine ait tezgahında satış yapanlar ise karpuzun kilosunu 30 liradan satıyor. Vatandaşlar fiyatları yüksek bulduğunu belirtiyor.