Kart kullanıcılarına güvenlik uyarısı

19 Nisan 2018

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamada Türkiye'de banka veya kredi kartı kullanıcılarının sayısının her geçen yıl arttığı belirtildi.

Türkiye'nin, "Nakitsiz Ödemeler Toplumu" hedefine doğru hızla ilerlerken, kart kullanıcılarının da daha bilinçli ve daha güvenli ödeme yapmaya ihtiyaç duyduğu ifade edilen açıklamada, Kart kullanıcılarının, birkaç basit adımla kartlı ödeme işlemlerini daha güvenli hale getirebileceği kaydedildi.

POS kullanımında, ATM'lerde ve internetten alışverişlerde dikkat edilmesi gereken noktaların paylaşıldığı açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"Kartınızı ödeme yapmak için verdiğinizde POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden, ödeme yaptıktan sonra kartı geri aldığınızdan ve kart numaranızın not edilmediğinden emin olun. ATM'lerde işlem yaparken tanımadığınız kişilerden yardım almayın, işlem yaptığınız ATM'de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphe duyarsanız derhal bankanıza haber verin. Kartınızın, çekmek istediğiniz paranızın ATM'de sıkışması durumunda kendi telefonunuzdan derhal bankanızı arayın, kartınızı kapattırmadan ATM başından ayrılmayın. Bu tip durumlarda size yardımcı olmak isteyen kişilere karşı dikkatli olun. ATM'de şifrenizi girerken dışarıdan görünmemesine özen gösterin."

Kredi ya da banka kartı ile yapılan alışverişlerde iş yerinin düzenlediği satış belgesini inceleyerek üzerinde yer alan bilgilerin (alışveriş tarihi - kart sahibi - alışveriş tutarı) doğruluğunu mutlaka kontrol edin. Kredi kartı ekstreleri ve hesap hareketlerinizi düzenli olarak kontrol ederek tarafınızca yapılmayan ya da hesabınıza yansımayan işlem tespit etmeniz durumda hemen bankanızla irtibata geçin. Acil durumlarda hızlıca ulaşmak için banka telefon numaralarını telefonunuza kaydedin. Kart şifrenizi en yakınlarınız ve banka personelleri de dâhil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmayın."

"Tebrikler ödül kazandınız!"

Açıklamada alışveriş yaparken bilinen ve güvenilir sitelerin tercih edilmesi gerektiği ve internet tarayıcısının adres çubuğuna sitenin adresinin yazılarak siteye giriş yapılmasına özen gösterilmesi gerektiği belirtildi.

İşlemlerin güncel anti-virüs yazılımları ile korunan, güvenilen cihazlar (hem cep telefonu hem de kişisel bilgisayar) üzerinden gerçekleştirmesinin önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Girmek istediğiniz sitenin adresini tarayıcınıza kendiniz yazarak bu tarz bağlantıların içlerine gizlenmiş zararlı yazılımları önleyebilirsiniz. SMS, e-posta ve sosyal medya üzerinden yönlendirildiğiniz veya arama motorları üzerinden giriş yaptığınız web sitelerinin adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olun ve sertifikalarını mutlaka kontrol edin. Bankalara aitmiş görüntüsü verilen sitelere, banka logosu ve adı kullanılsa bile kart ve kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalara itibar etmeyin, kart ve kişisel bilgilerinizi girmeyin. Sosyal paylaşım sitelerini kullanıp sizden güvenlik açısından kritik bilgileri (Kart bilgisi, şifre, telefonunuza gelen onay kodu, ürettiğiniz tek kullanımlık şifre...) almayı deneyen dolandırıcılara dikkat edin. İnternet ortamında bir kişinin kendisini tanıttığı kişi olduğundan emin olmak son derece zor olduğundan güvenliğiniz açısından önemli bilgileri bu kişilerle kesinlikle paylaşmayın. Telefonla arayıp kendini polis, savcı, bankacı veya sigortacı olarak tanıtan veya 'Tebrikler ödül kazandınız!' diyerek sizden kişisel veya bankacılık bilgilerinizi isteyen kişilere karşı dikkatli olun ve bilgilerinizi asla paylaşmayın."

"En güvenli ülkelerden biriyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdürü Soner Canko, Türkiye'de kart kullanıcılarının giderek bilinçlendiğini ve Türkiye'nin kartlı ödemeler sektöründe dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi olduğunu belirtti.

Bankalar tarafından sunulan güçlü teknolojilerin, Türkiye'yi banka ve kredi kartı dolandırıcılığı konusunda dünyanın en güvenli ülkelerinden biri haline getirdiğini vurgulayan Canko, "Ancak şunu unutmamak gerekir ki, kurduğumuz bu gelişmiş sistemlerin hiçbiri kart kullanıcılarının kendi iradesiyle dolandırıcılarla paylaştığı kart bilgilerini koruyamaz. Dolayısıyla kart kullanıcılarını bilinçlendirme konusunda daha gidecek yolumuz var. Bu, bankacılık sektörünün yanı sıra ilgili tüm paydaşlarla ortak yürütülmesi gereken, sürekli ve uzun vadeli bir mücadeledir. Bu noktada BKM olarak eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar ve projeler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA