Kartlı harcamalar şubatta 2,2 trilyon lirayı aştı

Türkiye'de kartlı ödeme alışkanlıkları şubat ayında da güçlü seyrini sürdürdü.

Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 2 trilyon 241 milyar liraya ulaştı.

Kart sayısı 469,6 milyona çıktı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, şubat ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 144,7 milyon, banka kartı sayısı 213,4 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 111,5 milyon olarak kaydedildi.

Yıllık bazda kredi kartlarında yüzde 10, banka kartlarında yüzde 8 artış görülürken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 3 azaldı. Toplam kart sayısı ise yüzde 6 artışla 469,6 milyona yükseldi.

Ödemelerin büyük kısmı kredi kartıyla

Şubatta kartlı ödemelerin 1 trilyon 919,6 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, 313,5 milyar lirası banka kartlarıyla, 7,9 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleşti.

Aynı dönemde kredi kartı ile yapılan ödemeler yüzde 49, banka kartı ile yapılan ödemeler yüzde 54 artış gösterdi. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise yüzde 75'lik düşüş dikkat çekti.

İşlem sayısı 1,6 milyara ulaştı

Kartlarla yapılan toplam ödeme adedi yüzde 9 artarak 1,6 milyara çıktı. Bu işlemlerin 916,8 milyonu kredi kartı, 617,3 milyonu banka kartı ve 30,6 milyonu ön ödemeli kartlarla yapıldı.

İnternet ödemelerinde güçlü artış

İnternetten yapılan kartlı ödemeler şubat ayında yüzde 52 artarak 675 milyar liraya ulaştı. Bu işlemlerin toplam içindeki payı yüzde 31 oldu. İşlem adedi ise yüzde 8 artışla 224,9 milyona yükselirken, toplam işlemler içindeki payı yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Temassız ödemeler yaygınlaşıyor

Temassız ödeme alışkanlıklarında da artış sürdü. Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 10 yükselerek 1 milyar 32,9 milyona ulaştı. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 48 artışla 714,5 milyar liraya çıktı. Şubat ayında mağaza içi her 5 kartlı ödemenin 4'ü temassız olarak gerçekleşti.