Katılım sigortacılığı yüzde 50'nin üzerinde büyüdü

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Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre aynı dönemde sigortacılık sektörünün toplam prim üretimi ise 743,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Katılım sigortacılığındaki prim üretiminin 46,9 milyar lirasını hayat dışı sigortalar oluşturdu. Bu branş toplam üretimin yüzde 96,2'sini oluştururken, hayat sigortalarının payı 1,8 milyar lira ile yüzde 3,8 seviyesinde kaldı.

Hayat dışı branşta en büyük payı 20,9 milyar lira ile oto sigortaları aldı. Yangın ve doğal afetler ile sağlık sigortaları da en yüksek prim üretilen alanlar arasında yer aldı.

Pazar payı büyümeye devam ediyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım, haziran ayı itibarıyla katılım sigorta şirketlerinin hayat dışı sigortalarda yüzde 7,5, hayat sigortalarında ise yüzde 1,6 pazar payına ulaştığını söyledi.

Yıldırım, sektördeki büyüme ivmesinin önümüzdeki dönemde de devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Katılım fonlarının BES'teki payı yüzde 36'ya ulaştı

Yıldırım, katılım esaslı fonların Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) de büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Haziran sonu itibarıyla BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) toplam fon büyüklüğü içinde katılım esaslı fonların payı yüzde 36'ya, yalnızca OKS fonlarında ise yüzde 60'a ulaştı.

Yeni dağıtım modeli hazırlanıyor

SEDDK'nın katılım sigortacılığının daha geniş kitlelere ulaşması için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığını belirten Yıldırım, katılım sigortacılığına özel yeni bir dağıtım kanalı modeli geliştirdiklerini açıkladı. Yeni modelle birlikte katılım sigortacılığı ürünlerinin daha görünür hale gelmesi ve daha fazla kişiye ulaşması hedefleniyor.

SEDDK, uluslararası tekafül sistemine uyum sağlayacak yeni mevzuat çalışmaları da yürütüyor.

Yıldırım, bu düzenlemelerle Türkiye'nin küresel katılım sigortacılığı piyasalarıyla entegrasyonunun güçlendirilmesi ve özellikle Körfez ülkelerinden yeni yatırım ve iş birliklerinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.