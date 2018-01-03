Katılım sigortası satacak acenteye e-eğitim zorunlu

03 Ocak 2018

SERHAT ALİGİL

Katılım sigortacılığının geliştirilmesi için 20 Aralık’ta yürürlüğe giren “Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”’ten sonra, “Katılım Sigortacılığının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/22)” de Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımladı.

Genelge katılım sigortacılığı faaliyeti çerçevesinde tazmin edilen “sözleşme” ve “bilgilendirme formları”nda “katılım” ibaresinin başlıklarda olmasını şart koşarken, birkaç konuda da yenilikler getiriyor.

Bu yeniliklerin en dikkat çekicilerinden biri, katılım sigortacılığı ürünlerinin satışını yapacak kişilerin eğitimiyle ilgili. İlgili maddeye göre “teknik personel” unvanına sahip kişilerin katılım sigortası satabilmesi için Sigorta Eğitim Merkezi’nde (SEGEM) eğitim alması gerekiyor. SEGEM bu kişilere elektronik öğrenme (e-öğrenme) yöntemiyle eğitim verecek. Bunun nedeniyle ilgili bilgi veren Katılım Sigortacılığı Derneği Başkanı ve Neova Sigorta Genel Müdürü Özgür Bülent Koç, bu tür sigortacılığın acenteler nezdinde bilinirliğinin çok sınırlı olduğunu vurguladı. Koç şöyle devam etti:

Veriler için yeni şablon

“Özellikle katılım sigortacılığı poliçesi satın almak isteyen kişilere acente tarafından çok sınırlı veya hiç bilgi verilemiyordu. Bu yaklaşık 20 dakikalık eğitim videosu teknik personel için yeterli düzeyde bilgilendirme yapmayı amaç ediniyor. Böylece hem acente sattığı ürünler hakkında bir malumat sahibi olmuş olacak hem hassasiyeti olan müşterilerine asgari de olsa bir cevap verebilecek seviyeye geleceklerdir.” Bir diğer yenilik ise katılım sigortacılığı verilerinin toplanmasıyla ilgili. Bu tür sigortacılıkla ilgili veriler, 2018 yılı Ocak ayı itibariyle artık yeni şablonla toplanacak ve ilan edilecek. Yeni şablonların geçen hafta Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından şirketlere ulaştırıldığını söyleyen Koç, “Burada bir bilinmezlik söz konusu idi, ne Hazine ne Birlik ne de Katılım Sigortacılığı Derneği olarak bizler sigortacılık sektöründe ne kadar bir katılım sigortası primi üretildiği bilgisine sahip değildik. Hususan pencere şeklinde faaliyetine devam eden şirketlerde bu bilgi önem arz etmekteydi. Yeni düzenleme ile artık tüm sigorta sektöründe ne kadar bir katılım portföyünün hangi dağılımda oluştuğu şeff afl ık kazanmış olacak ve artık bilinecek” dedi. Şirketler geçmiş dönem verilerini de bu yeni şablona göre düzenleyecek.

"İlgi her gün artıyor"

Katılım sigortacılığı kapsamında yeni başlayan dönemle ilgili beklentilerini açıklayan Katılım Sigortacılığı Derneği Başkanı Özgür Koç, şunlara dikkat çekti: “Katılım sigortacılığına yerli ve yabancı yatırımcıların her geçen gün artan bir ilgisi söz konusu. Bunda şüphesiz devletin yaptığı regülasyonlar önemli bir katkı sağladı. 2018 yılında kamuoyundaki bilinirliğinin artması ve yeni oyuncularla birlikte katılım sektörünün payının artacağını düşünüyoruz.” 2017 yılında katılım sigortacılığı kapsamında 1,3 milyar liralık prim üretildiği tahmin ediliyor.