Katılımcılar %10.6 pazar payı hedefliyor

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, katılım bankacılığı sektörünün gelecek yıl pazar payını yüzde 10,6’ya yükseltmeyi hedeflediğini belirterek, “Bizler için 2023, pazar payımızın büyümesiyle istihdam oranımızı artırmak ve müşteri sayımızda kazanımlar elde etmek için önemli bir yıl olacak” dedi. Çelik, katılım bankacılığı sektörü açısından 2022 gelişmelerini ve 2023’ten beklentilerini paylaştı. Çelik, 2022’de katılım bankalarının, ekonomik büyümeye çok yönlü katkıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TKBB çatısı altında bizlerin de katılım finans modelinin sürdürülebilir bir büyüme yakalaması, sektörün dünya standartlarında finansal ürün ve hizmet sunar hale gelmesi için özel gayret gösterdiğimiz bir yıl oldu. Sektörümüzün gelişiminin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı bilinciyle yoğun mesailer gerçekleştirdik. Sadece kâra odaklı iş modellerinin ivme kaybettiği bu dönemde, katılım finans sistemi sahip olduğu özgün yapısı ile süregelen mevcut ekonomiler içerisinde sürdürülebilir ve yenilikçi bir alternatif olma konumunu sağlamlaştırdı. Üretime ve reel ekonomiye katkı yapma misyonu ile katılım finans sektörünün; sürdürülebilir finans modellerini sahiplenmesinin, ülkemizdeki sosyal ve ekonomik yapılar üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olacağını düşünüyorum.”

Aktif büyüklük 1 trilyonu aştı

Osman Çelik, katılım bankacılığı olarak 2017’de yüzde 5 düzeyinde bulunan pazar paylarının Eylül 2022 itibarıyla yüzde 8,6’ya ulaştığını, aktif büyüklüklerinin de 1,1 trilyon liraya çıktığını bildirdi. Geçen yılın sonundan bu yılın eylül ayına kadar toplam şube sayılarının yüzde 3,4 artarak 1.356’ya çıktığını aktaran Çelik, “Aynı dönemde personel sayımız yüzde 1,6 artarak 17 bin 420’ye yükseldi. Bankacılık sektörü içerisindeki şube sayısı payımız yüzde 12,2’ye, personel sayısındaki payımız yüzde 8,5’e çıktı. Böylece 2022’de sektörün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Sektörde bu yükselişimizi yeni yılda da öngörüyor ve çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hedef 2025’te 1.77 trilyon TL

Katılım bankacılığının 2025’e kadar odaklanacağı konuların başında müşteri sayısının artırılması geldiğine işaret ederek, “Bir diğer önemli konu da finansal okuryazarlığın artırılması. Dijital katılım bankalarının da katılım bankacılığı ekosistemine dahil olmasıyla birlikte 2023’te pazar payımızı yüzde 10,6’ya yükseltmeyi hedefliyoruz. Bizler için 2023, katılım bankacılığı pazar payının büyümesi ile istihdam oranımızı artırmak ve müşteri sayımızda kazanımlar elde etmek için önemli bir yıl olacaktır. Sektör olarak 2025’te ise yüzde 15’lik pazar payı ve 1,77 trilyon lira aktif büyüklüğe ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.