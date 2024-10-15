Kazakistan ekonomisi 2024'ün dokuz ayında yüzde 4 büyüme kaydetti

Bakan Baybazarov, Kazakistan ekonomisinin yılın dokuz ayında yüzde 4 büyüme kaydettiğini belirterek, “Reel sektörde büyüme yüzde 5, hizmet sektöründe ise üretim yüzde 3,8 arttı. Bu yıl ekonomik büyüme tamamen ham madde dışı sektörlerin gelişmesiyle sağlanıyor. Tarım ve inşaat, en büyük büyüme gösteren sektörler oldu.” dedi.

Ulaştırma hizmetlerinde yüzde 8, telekomünikasyon sektöründe yüzde 6,4, ticarette yüzde 6,3 ve imalat sanayisinde ise yüzde 4,8 büyüme gerçekleştiğini aktaran Baybazarov, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 65’ini ticaret, imalat, inşaat ve tarım sektörlerindeki büyümenin oluşturduğunu bildirdi. Baybazarov, en çok yatırımın ise telekomünikasyon, eğitim, ulaştırma, imalat ve sağlık sektörleri başta olmak üzere yine ham madde dışı sektörlere yapıldığını sözlerine ekledi.