Kearney: Türkiye’ye yatırımcı ilgisi sürüyor

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney’in Küresel İş Politikaları Konseyi tarafından hazırlanan 2025 Doğrudan Yatırımcı Güven Endeksi yayınlandı.

Kearney’in 2025 Doğrudan Yatırımcı Güven Endeksi’nde Türkiye, gelişen pazarlar arasında iki basamak yükselerek 14. sıraya yerleşti. Ancak enflasyon, kur oynaklığı ve dijital altyapı eksiklikleri DYY için sınırlayıcı unsurlar olarak öne çıkıyor.

Jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir ortamda hazırlanan endekse göre yatırımcılar artık kararlarını regülasyon verimliliği, makroekonomik istikrar ve dijital altyapı gibi kriterlere göre şekillendiriyor. Bu yıl gelişmiş ekonomilerin çoğunlukta olduğu ilk 25 ülke listesinde Türkiye yer almasa da, Gelişen Pazarlar Endeksi’nde iki basamak yükselerek 14. sıraya çıktı.

Kearney İstanbul Ofisi Kıdemli Yöneticisi Emin Özuğur, Türkiye’nin yatırım potansiyelinin güçlü olduğunu vurgularken, “Yüksek enflasyon, kur oynaklığı ve dijital altyapı eksiklikleri gibi yapısal faktörler DYY girişini sınırlayan temel unsurlar” değerlendirmesinde bulundu.

Rapora göre yatırımcıların öncelik verdiği faktörler arasında şeffaf yönetişim, hukuki öngörülebilirlik ve operasyonel kolaylık öne çıkıyor. Türkiye’nin stratejik konumu ve geniş iç pazarı avantaj yaratmaya devam ederken, yatırımcıların uzun vadeli kararlarında makroekonomik göstergelerdeki gelişmeler belirleyici olacak.