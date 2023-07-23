Kedi-köpek maması ihracatında hedef 100 milyon doları aşmak

Türk kedi-köpek maması üreticileri, ihracatta her geçen gün hacimlerini büyütüyor.

2021 yılında 54 milyon dolarlık kedi-köpek maması ihracatına imza atan Türkiye, bu rakamı geçen yıl yüzde 64’lük artışla 88,5 milyon dolara taşıdı.

Geçen yıl Türkiye’nin kedi-köpek maması ihraç ettiği ülke sayısı ise 89’a ulaşırken, bu yıl ihracatın 100 milyon doları aşması bekleniyor.

En çok ihracat Ege'den

Kedi-köpek maması üretim ve ihracatında Ege bölgesi zirvede yer alıyor.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, 2022 yılında 54 milyon dolarlık kedi-köpek maması ihracatıyla Türkiye’nin kedi-köpek maması ihracatının yüzde 61’lik büyük dilimine imza attıklarını dile getirdi.

Altı ayda 58 milyon dolar ihracat

Evcil hayvanlarla yaşama isteğinin dünyada son yıllarda yükselen bir trend olduğuna işaret eden Öztürk, şunları söyledi: “Bu gelişmeyi iyi okuyan Türk evcil hayvan maması üreticileri yeni ve modern üretim tesisleri kurdular ve ihracata yöneldiler. Dünyanın kedi-köpek maması ihtiyacını domine ediyorlar. 2022 yılının ocak-haziran döneminde 38 milyon dolar olan ihracatımız, 2023 yılının ilk yarısında yüzde 53’lük artışla 58 milyon dolara yükseldi. Bu ihracatın 35 milyon dolarlık kısmını Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz üyesi ihracatçılar gerçekleştirdi. 2023 yılı sonunda kedi-köpek maması ihracatında 100 milyon doları aşmayı hedefliyoruz."

En çok ihracat Malezya'ya

Türkiye’nin en çok kedi-köpek maması ihraç ettiği ülke 14 milyon 245 bin dolarla Malezya oldu.

İsrail 7 milyon 900 bin dolarlık kedi-köpek maması talebiyle ikinci, Irak 7,5 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Bu ülkeleri 6,5 milyon dolarla ABD ve 3,5 milyon dolarla Yunanistan izledi.