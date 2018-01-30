Kentsel dönüşüm kira yardımları güncellendi

30 Ocak 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2018'de ödenecek kentsel dönüşüm kira yardımları, Tüketici Fiyatları Endeksi'ndeki (TÜFE) artışa göre güncellendi. Bu kapsamda illere göre kira yardımları en düşük 595 lira, en yüksek 960 lira olarak belirlendi.

Kira yardımları hangi ilde ne kadar oldu?

Kentsel dönüşüm kira bedeli Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Kilis'te 595 lira oldu. Bu şehirlerde kiracılara bir kereye mahsus bin 190 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise 2 bin 975 lira ödenecek.

Kentsel dönüşüm kira yardımının 675 lira olduğu Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce'de ise kiracılara bir kez olmak üzere bin 350 lira, sınırlı ayni hak sahibine 3 bin 375 lira verilecek.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale'de ise kentsel dönüşüm kira yardımı 755 lira olacak. Bu kentlerde kiracılara bir kez olmak şartıyla bin 510 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise 3 bin 775 lira ödeme yapılacak.

Kentsel dönüşüm kira yardımı Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'da 830 lira olarak belirlendi. Bu şehirlerde kiracılara bir kez olmak şartıyla bin 660 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise 4 bin 150 lira verilecek.

Kentsel dönüşüm kira yardımının 905 lira olarak belirlendiği Adana, Antalya, Bursa ve Konya'da da kiracılara bir kereye mahsus olmak üzere bin 810 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise 4 bin 525 lira ödenecek.

3 büyük il için 100 lira artış

Kentsel dönüşüm kira yardımının 860 liradan 960 liraya yükseltildiği üç büyük şehir Ankara, İstanbul, İzmir'de de kiracılara bir kez olmak şartıyla bin 920 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise yine bir kez olmak üzere 4 bin 800 lira aktarılacak.

Kaynak: AA