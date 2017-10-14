"Kıdem tazminatında tehlike geçmedi"

14 Ekim 2017

Mehmet KAYA

VAN- TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Sekreteri ve KOOP-İŞ Genel Başkanı Eyüp Alemdar, işçi haklarına yönelik geriletme çabalarının devam ettiğini, Tükiye'nin de bu alanda ciddi sorunları bulunduğunu vurguladı. KOOP-İŞ Sendikası Van Şube Genel Kuruluna katılan Eyüp Alemdar, burada yaptığı konuşmada, kıdem tazminatının gündemden düştüğünü ancak bu konuda kendilerini rahat hissetmediklerini söyledi. Eyüp Alemdar, özel sektör perakende zincir mağazalarında örgütlenmeye de ağırlık verdiklerini kaydetti.

Eyüp Alemdar Türkiye'nin son dönemde dış kaynaklı ağır saldırılara uğradığını ancak ulusun birlikte direnç göstermesiyle bu badirelerin üstesinden gelindiğini anlattı. Terörün başta Doğu ve Güneydoğu illeri olmak üzere toplumun tamamına büyük acılar yaşattığını ve zarar verdiğini belirten Alemdar, Bugün bize düşen, bu kardeşlik ortamının devamlılığı ve kalıcılığını sağlamaktır. Bizi ötekileştirmek ve ayrıştırmak isteyenlere inat bir araya gelmektir. Ülkemizin her alanda büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunu başarmak için, ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, vatan coğrafyası içerisinde herkese görev düşüyor" dedi.

"Kıdem tazminatında tehlike geçmiş değil"

Gelişmiş ülkeler dahil işçi haklarının aşındırılmasına yönelik girişimlerin devam ettiğini belirten Eyüp Alemdar, Ne yazık ki, ülkemizde çalışanlar açısından özellikle örgütsüz çalışan milyonlar açısından iyi bir tabloyla karşı karşıya değiliz" dedi.

Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi yönündeki girişimleri hatırlatan Eyüp Alemdar, uzun zamandır bakanlar değişmesine rağmen bu konunun gündemde tutulduğunu belirtti. Son yapılan çalışmanın "rafa kaldırıldığını" söyleyen Alemdar ancak kendilerini rahat hissetmediklerini belirterek, " Ancak bizim için tehlike geçmiş değil. Her an yeni bir çalışma, yeni bir taslak önümüze gelebilir. Kıdem tazminatı hakkımızda ortaya çıkacak bir hak kaybını ya da bir geri gidişi, asla kabul etmeyeceğiz. Ancak bu haktan yararlanamayanların, yararlanmasını sağlayacak, bu hakkı yaygınlaştıracak, koşullarını daha da iyileştirecek modeller üzerine konuşabiliriz. Onun dışında bu konu bizim için kırmızı çizgidir. Ve öyle kalacaktır" diye konuştu.



Alemdar, Başbakan Binali Yıldırım'ın taşeron işçilerin kamu kadrolarına alınması yönünde kendilerine söz verdiğini de belirtti.

Özel sektör perakende zincirlerinde sendikalaşma

KOOP-İŞ'in barajlarla mücadele ettiği bir dönemin ardından hızla büyüyerek bugün Türkiye'nin 8. üyesi olduğu TÜRK-İŞ Konfederasyonunun ise 6. Büyük sendikası haline geldiğini belirten Eyüp Alemdar, kamu işyerleri yanında özel sektörde de çok sayıda şirkette toplu sözleşme yürüttüklerini kaydetti.

Özel sektörde perakende zincirlerinde örgütlenmeye ağırlık vereceklerini belirten Eyüp Alemdar, bu kapsamda Bauhaus, Tekzen, Koçtaş zincirlerinde örgütleneceklerini kaydetti. Alemdar, "Yine biz kazanacağız. Ne pahasına olursa olsun, o işyerlerine de Koop-İş’in bayrağını dikeceğiz" dedi.

KOOP-İŞ Van Şube Başkanı Ayhan Özbek de konuşmasında, yeni bir şube olmalarına karşılık, ilk dönem ulaştıkları üye sayısını ikiye katlama hedefini yerine getirdiklerini belirtti. Tek listeyle gidilen şube seçiminde, Ayhan Özbek yeniden KOOP-İŞ Van Şube Başkanlığına seçildi. Yönetim Kurulu ise Mustafa Cengiz, Bekir Yönten, Mehmet Zeki Özkan, Nebi Emin oldu.